Jack White anuncia dos nuevos discos para 2022

Los Ángeles (EE.UU.), 11 nov (EFE).- El roquero Jack White anunció este jueves que en 2022 publicará dos nuevos discos: 'Fear of the Dawn', que se editará el 8 de abril; y 'Entering Heaven Alive', que llegará el 22 de julio.

Estos dos álbumes romperán la sequía creativa en solitario de White, cuyo último disco por su cuenta era hasta ahora 'Boarding House Reach' (2018).

Antes había publicado bajo su nombre 'Blunderbuss' (2012) y 'Lazaretto' (2014)

No obstante, White lanzó en 2019 con The Raconteurs el álbum 'Help Us Stranger'.

El guitarrista y cantante estadounidense, que alcanzó la fama mundial con The White Stripes, presentó además este jueves el videoclip de 'Taking Me Back', el single que presentó a mediados de octubre.

Este clip fue codirigido por White junto a Lauren Dunn.

La potente y electrizante 'Taking Me Back' será la primera canción de las doce que componen 'Fear of the Dawn'.

Por su parte, el álbum 'Entering Heaven Alive' contará con once temas.

White es una de las figuras indispensables del rock estadounidense en el siglo XXI y del renacer del garaje, con discos emblemáticos con The White Stripes como 'White Blood Cells' (2001) o 'Elephant' (2003), que incluía la famosa 'Seven Nation Army'.

Tras la disolución de The White Stripes, un abrasivo y arrollador dúo que completaba su exesposa Meg White, el músico ha trabajado en solitario, ha formado parte de las bandas The Raconteurs y The Dead Weather y ha desarrollado una notable trayectoria como productor y empresario de la mano del sello Third Man Records.

White también ha probado suerte en el cine: fue actor en 'Coffee and Cigarettes' (2003) de Jim Jarmusch y participó además en Cold Mountain' (2003) como intérprete y como colaborador en su banda sonora. EFE

