Jacobellis: Me encantó el circuito de Sierra Nevada, aunque no tuve suerte

Sierra Nevada (Granada), 7 mar (EFE).- La estadounidense Lindsey Jacobellis, única quíntuple campeona del mundo de la historia del boardercross de snowboard (tabla de nieve), manifestó a EFE este sábado en Sierra Nevada que le 'encantó el circuito' en el que se disputó la prueba de la Copa del Mundo, que ganó la francesa Chloe Trespeuch.

'El circuito es fantástico, la organización ha estado fenomenal y ha hecho muy buen tiempo, así que ha sido un día espectacular', comentó a Efe la súper-campeona estadounidense, que se cayó en la serie de cuartos de final y sólo pudo acabar decimotercera este sábado a pies del Pico Veleta.

'Hoy no me salieron las cosas como a mí me hubiera gustado, pero estaba compitiendo bien y divirtiéndome', comentó Jacobellis, de 34 años, subcampeona olímpica en 2006 en Turín (Italia) -donde el boardercross debutó en el calendario olímpico-, que cuenta 31 victorias en la Copa del Mundo.

'El circuito me encantó y tuve algo de mala suerte, pero por fortuna, no hay lesión, así que todo bien. Estoy contenta', explicó a Efe la campeona de Danbury (Connecticut), asimismo doble ganadora de la Copa del Mundo (2007 y 2009).

'Ahora ya sólo espero poder hacerlo lo mejor posible en Veysonnaz (Suiza), que es donde acabamos la temporada el próximo fin de semana', apuntó Jacobellis. EFE