Jadon Sancho: 'Es un momento especial para mí'

Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- El extremo inglés Jadon Sancho declaró este sábado, tras la clasificación de su selección para las semifinales de la Eurocopa, que está feliz por haber tenido la oportunidad de jugar como titular contra Inglaterra y que ha sido 'un momento especial' para él.

'Estoy encantado. Hoy era una victoria obligada y estoy contento de haber tenido la oportunidad de jugar. Es un momento especial para mí. Cada vez que no he jugado, he vuelto a entrenarme y lo he dado todo', dijo Sancho a BBC Radio 5 Live

'Me he centrado en mí mismo mientras he estado con Inglaterra. Siempre he estado preparado por si tenía que entrar en juego', incidió.

'Sabíamos que hoy iba a ser un partido importante porque Ucrania es un equipo muy bueno. Estoy feliz. Para ser justos, no quiero hablar del Manchester United. Ahora mismo sólo quiero centrarme en Inglaterra', dijo al ser preguntado por su reciente fichaje por el equipo inglés procedente del Borussia Dortmund. EFE