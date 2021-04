Jairo: “El 0-2 nos mata”

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- Jairo Izquierdo, futbolista español del Cádiz, aseguró tras la derrota 0-3 frente al Real Madrid que en la primera media hora lo “hicieron bien” porque lograron no recibir un tiro a puerta, pero que el 0-2, en tres minutos, les mató.

“En la primera parte hay 30 minutos en los que no han tirado a puerta y a partir de su gol ya nos desordenamos. Luego el 0-2 ya nos mata, y si encima tienes esa pizca de mala suerte contra un equipo así estás muerto”, dijo en Movistar+ tras el partido.

“Cervera nos dijo al descanso que estábamos haciendo bastante bien hasta la media hora, pero en cuestión de ocho minutos hemos perdido el partido. Hizo los cambios para dar descanso también pensando en el partido que tenemos dentro de dos días. A todas las plantillas así les cuesta más jugar tan seguido, pero es lo que toca ahora; a corregir errores y sacar los tres puntos”, amplió.

Un encuentro que será contra un Valladolid que está al borde del descenso: “Todo el mundo aprieta ahora. Nosotros sabemos que estamos cerca del objetivo de la salvación, pero que no la hemos conseguido todavía, aunque estemos más cerca que ellos”, declaró.

Por último, no quiso entrar a valorar personalmente la protesta llevada a cabo contra la Superliga: “Es un tema de todos. No es un tema en el que yo pueda opinar, si los clubes están defendiendo que eso no se haga, por algo será”, concluyó. EFE

