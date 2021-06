Jameneí pide gran participación electoral para proteger a Irán de enemigos

Teherán, 16 jun (EFE).- El líder supremo, Alí Jameneí, urgió este miércoles a una gran participación popular en las elecciones presidenciales del próximo viernes para anular las presiones de los enemigos y otorgar 'más dignidad' al sistema teocrático del país.

'Todos los centros del poder satánico en el mundo que se oponen a la República Islámica, también se oponen a las elecciones y con sus herramientas políticas y mediáticas buscan manipular a la gente en contra de los comicios', advirtió el líder.

Por ello, aseguró en un discurso televisado con motivo de la cita con las urnas que 'la participación popular dará más dignidad al sistema de la República Islámica'.

'Ustedes determinan el destino del país con su voto (...). La República Islámica se realiza con la participación de la gente', subrayó, consciente de que los sondeos ofrecen unos datos de intención de voto bajos, de entre el 38 % y el 45 %.

En su alocución, pidió ignorar a aquellos que alientan al pueblo a la abstención, citando tanto a 'los enemigos' externos como a los que se encuentran dentro del país.

A su juicio, los enemigos buscan 'desanimar a la población' para que se abstenga, pero 'en realidad buscan debilitar el sistema': 'Si la participación de la gente es reducida, tendremos un aumento de la presión del enemigo', alertó.

'Todos los iraníes deben participar en las elecciones independientemente de sus gustos políticos', subrayó Jameneí, quien añadió que una alta participación dará 'mayor poder al presidente para utilizar el potencial del país'.

Dirigiéndose a aquellos que dudan si votar o no porque piensan que las elecciones son inútiles, el líder aseveró que 'están en su derecho de no participar, pero deben tener en cuenta que no ir a las urnas no soluciona los problemas'.

Más de 59 millones de iraníes están llamados el viernes a las urnas para elegir a un nuevo presidente, en unos comicios marcados por una presencia mayoritaria de candidatos conservadores, entre los que destaca el jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisí. EFE