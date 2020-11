Jameneí urge a 'neutralizar' las sanciones ante dudas sobre su levantamiento

Teherán, 24 nov (EFE).- El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, urgió este martes a 'neutralizar' las sanciones ya que, a su juicio, no se puede confiar en que Estados Unidos vaya a levantarlas por iniciativa propia durante la futura Administración de Joe Biden.

'Si podemos superar las sanciones con esfuerzo, la otra parte verá que las sanciones son ineficaces y gradualmente las levantará', subrayó Jameneí en una reunión en Teherán con los jefes de los tres poderes del Estado.

El presidente saliente de EE. UU., Donald Trump, ha impuestos duras sanciones a Irán tras retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015, firmado con la República Islámica y otras cinco potencias.

Aunque Biden es más favorable a regresar al pacto nuclear, tanto EE. UU. como varios países europeos han planteado que habría que negociar también sobre otros asuntos en disputa, entre ellos el programa de misiles balísticos iraní, por lo que un cambio de la situación actual puede llevar su tiempo.

'La situación de EE. UU. no está clara y los europeos se oponen constantemente a Irán', denunció el líder iraní, quien señaló que en la actualidad la futura Administración de Biden 'no puede tomar posición en asuntos internacionales y no se puede contar con su palabra'.

En cuanto a los países europeos del llamado E3 (Reino Unido, Francia y Alemania, signatarios del acuerdo nuclear), Jameneí criticó sus recientes demandas a Irán y les aconsejó 'corregir' sus propios errores.

'Mientras que ellos mismos injieren de modo incorrecto en los asuntos de la región, nos dicen a nosotros que no interfiramos; y mientras que el Reino Unido y Francia tienen misiles nucleares destructivos y Alemania está en ese camino, nos dicen que no tengamos misiles', aseveró.

El Gobierno alemán denunció ayer las 'sistemáticas violaciones' por parte de Teherán del acuerdo nuclear, conocido por sus siglas en inglés JCPOA, y le instó a cumplirlo para darle 'perspectivas' al pacto.

El JCPOA se encuentra muy debilitado desde la salida de EE. UU., a la que Irán respondió un año después, en mayo de 2019, dejando de cumplir la mayoría de sus compromisos del acuerdo, entre ellos los límites de enriquecimiento y almacenamiento de uranio.

El pacto establece límites al programa nuclear iraní para evitar que Teherán se haga con la bomba atómica a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que pesaban sobre el país persa.

Al respecto, Jameneí dijo hoy que ya se probó una vez 'el camino del levantamiento de las sanciones y se negoció durante varios años, pero no dio resultado'.

Por ello, abogó por 'neutralizar y superar las sanciones': 'Este camino puede tener dificultades y problemas al principio, pero tiene un final feliz', señaló.

Las sanciones han hundido la economía iraní, que en 2019 se contrajo un 9,5 %, según el Fondo Monetario Internacional, y han provocado un aumento de la inflación superior al 30 % debido en parte a la devaluación de la moneda nacional. EFE