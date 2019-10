James entra en la polémica sobre China y los Rockets evitan pronunciarse

Houston (EE.UU.), 15 oct (EFE).- Los Rockets de Houston no han querido hacer ningún comentario oficial sobre las declaraciones del alero LeBron James, que la pasada noche dijo que el gerente general del equipo tejano, Daryl Morey, 'no sabía lo suficiente de la situación en cuestión', cuando puso el tuit en el que apoyaba al movimiento antigubernamental de Hong Kong, lo que ha generado una gran polémica en el país asiático.

'No quiero entrar en una disputa verbal con Daryl Morey. Pero creo que no sabía lo suficiente de la situación en cuestión y habló. O estaba mal informado o no sabía suficiente del asunto', aseguró James antes del partido de pretemporada que su equipo, los Lakers, disputaron la pasada noche en el Staples Center de Los Ángeles contra los Warriors de Golden State.

James se refería a la crisis generada con China debido al tuit de Morey, a quien este lunes todos los jugadores de los Rockets -también en sus primeras declaraciones tras el regreso de Japón, donde les pilló la crisis con el país asiático- lo apoyaron al concluir el entrenamiento abierto al público.

Pero James en sus comentarios dijo que 'muchas personas podrían haber sido perjudicadas no solo financieramente sino también física, emocional y espiritualmente, así que hay que tener cuidado con lo que tuiteamos, decimos y hacemos', añadió.

'Sí, tenemos libertad de expresión, pero también puede haber muchas cosas negativas que vienen con eso', aseguró.

James puso como ejemplo de moderación al entrenador de los Warriors de Golden State, Steve Kerr, quien dijo que no opinaba sobre la crisis porque 'no conocía a fondo el asunto de China', postura similar a la tomada por el técnico de los Spurs, Gregg Popovich.

A ambos, que estuvieron este verano en China durante el Mundial como responsables de la selección de Estados Unidos, el presidente Donald Trump los criticó con dureza al considerar que para hablar 'mal' de su país, siempre lo hacían, pero cuando les ha tocado opinar de China ante la falta de 'libertad de expresión', no han sido capaces ni han tenido la valentía de hacerlo.

Las declaraciones de James generaron de inmediato un rechazo generalizado en las redes sociales, al recordarle que Morey es uno de los gerentes generales que más ha trabajado con el mercado chino y mejor relación ha tenido con el actual presidente de la federación de baloncesto de China, el expívot de los Rockets, Yao Ming, de quien es amigo personal y de su familia.

A la vez los tuiteros invitaban a James a que se leyese el currículo académico de Morey, un licenciado por la Universidad de Northwestern, una de las más prestigiosas del país, además de tener un Master de Administración de Negocios por el Sloan School of Management del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Ante el efecto negativo que generaron sus declaraciones, James escribió otro tuit en el que trató de 'aclarar' sus comentarios. 'Creo que no se consideraron las consecuencias del tuit. No discuto el contenido. Otros pueden hablar de eso', publicó.

Otro comentario polémico de James sobre la crisis con China y que ha sido criticado en las redes sociales ha sido al referirse a que 'Hay consecuencias negativas que pueden suceder cuando no piensas en los demás, cuando sólo piensas en ti mismo'.

De inmediato, las redes se han inundado de comentarios en los que le han recordado a la estrella de los Lakers en qué piensa cuando firma los contratos multimillonarios vitalicios con las grandes compañías, que tienen fábricas en China, donde la mano de obra es mucho más barata que en Estados Unidos.

El rechazo a las declaraciones de James no cesaron en las redes sociales y uno de los que entró en el intercambio dialéctico fue el pívot suizo turco Enes Kanter, esta temporada nuevo jugador de los Celtics de Boston.

Kanter, en su línea de franqueza en una serie de cuestiones -incluida la reciente controversia de la NBA con China, convertido en el mercado exterior más importante de la venta de productos de las súper estrellas de la mejor liga del mundo- dijo que por encima de todo tienen que estar los 'principios' de libertad y democracia.

El pívot de los Celtics dijo que era ciento por ciento partidario de las creencias de Morey con respecto a la situación en Hong Kong y tuiteó: 'La @NBA me respalda por la libertad y la democracia'.

Kanter, aunque nunca mencionó el nombre de James, si destacó que la mayoría de los tuits que se estaban publicando defendían el derecho a la 'libertad de expresión'.EFE