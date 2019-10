Jan Wörner (ESA): 'El ser humano llegará a Marte pero no se quedará'

Antonio Martín Guirado

Madrid, 13 oct (EFE).- El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Jan Wörner, está convencido de que el ser humano viajará a Marte porque la curiosidad forma parte de 'nuestro ADN', pero espera que no sea resultado de 'no haber cuidado lo suficiente la Tierra'.

'Creo que el ser humano irá a Marte porque siempre hemos hecho lo posible por alcanzar nuevos límites: cruzamos el Atlántico, escalamos las montañas más altas, llegamos a lo más profundo del océano... Está en nuestro ADN descubrir nuevos sitios e ir allá donde nadie ha ido antes', dijo a Efe el máximo responsable de la ESA en el marco del I Congreso del Espacio, celebrado esta semana.

En ese escenario, no obstante, varios expertos coincidieron en que esa misión, a día de hoy, es impensable por los riesgos que conlleva para la salud y porque no se tienen datos suficientes sobre cómo afectará la radiación, el aislamiento o la falta de gravedad al cuerpo humano.

'Estoy seguro de que llevaremos a gente a la superficie de Marte, pero, ¿se quedarán? Creo que no. No veo una colonización de Marte para el futuro porque no es un lugar tan placentero como la Tierra y habría que vivir en tiendas de campaña siempre', explicó el alemán.

Además, es optimista respecto al futuro y no considera positivo el mensaje que lanzó el físico Stephen Hawking de que el ser humano tendrá que abandonar el planeta.

'Eso da cierta excusa para no cuidar la Tierra. Primero debemos cuidarla y, por curiosidad, después ir a la Luna (como tiene previsto hacer EEUU en 2024) y a Marte para hacer experimentos e investigar. En un futuro aún distante, podremos ir mucho más lejos', agregó Wörner, quien reconoció que 'ahora mismo' no se está haciendo 'suficiente' para impedir que ese pronóstico se haga realidad.

'Incluso la peor crisis climática en la Tierra es mejor que el clima en Marte, así que hay que trabajar por cuidar nuestro planeta', apuntó el máximo responsable de la ESA, una entidad que trata de minimizar los efectos del cambio climático mediante la optimización de las rutas de las naves espaciales, lo que permite emitir menos combustible.

'No es demasiado tarde para la Tierra, pero no hay razón para esperar. La solución empieza por todos y cada uno de nosotros', afirmó.

La ESA celebrará su próximo Consejo Ministerial en Sevilla (sur de España) los días 27 y 28 de noviembre, donde aprobará proyectos por más de 12.000 millones de euros (13.241 millones de dólares).

En el encuentro, denominado Space19+, Wörner espera que se aprueben todos los programas propuestos, y aunque rechaza detallar cuáles considera más importantes, considera 'crítico' el relacionado con la seguridad espacial, determinante en la lucha contra el cambio climático desde el espacio.

En principio, no faltará financiación para la Estación Espacial Internacional (EEI) hasta 2024.

'Creemos que es bueno tener astronautas allí para seguir con los experimentos. Si la estación sigue vigente hasta el final de la década, la ESA debería seguir siendo parte de ella', valoró.

Para la fecha de celebración del Consejo, Wörner espera que se haya terminado el debate en torno al 'brexit' y se haya alcanzado una decisión definitiva, sea cual sea el resultado.

'En cualquiera de los casos, Reino Unido seguirá siendo un gran aliado, pero hay problemas que debemos aclarar', indicó Wörner en alusión al efecto en programas financiados por la Unión Europea como Copérnico o Galileo.

'Si finalmente se confirma el 'brexit' habría que pensar en una cooperación con Reino Unido como la que tenemos con Suiza o Noruega (que no pertenecen a la UE). Pero el conflicto hay que acabarlo ya de una vez por todas', dijo.

Finalmente, el director general de la ESA, un organismo independiente de la UE, repasó las relaciones con EEUU y la NASA, que calificó de excelentes, y recalca que la organización siempre opta por la cooperación con todos sus miembros, incluidos países como Rusia o China.

'Nunca excluimos a nadie. Siempre trabajamos de cerca con todos. Entiendo las quejas y los argumentos en contra de algunos países en torno a, por ejemplo, los Derechos Humanos. ¿Pero cómo le haces frente? Nosotros optamos por no aislar a nadie. Es mejor buscar la cooperación y mostrar nuestros valores y principios. Es la manera óptima de promover nuestra forma de pensar', finalizó. EFE