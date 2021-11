Jane Goodall lamenta que la crisis climática 'robe el futuro' de los jóvenes

Los Ángeles (EE.UU.), 2 nov (EFE).- La famosa primatóloga Jane Goodall lamentó este martes que la crisis climática y la inacción de las autoridades internacionales para remediarla estén arruinando el futuro de las próximas generaciones.

'Hemos estado robando de manera persistente el futuro de los jóvenes al pensar que podría haber un desarrollo económico ilimitado en un planeta con recursos naturales finitos, y al pensar que el crecimiento anual del PIB (producto interno bruto) es más importante que proteger el medioambiente para las generaciones futuras', explicó.

Goodall participó de forma virtual en la presentación ante los medios de 'Becoming Jane', una exposición sobre la apasionante vida de esta icónica científica que se inaugurará el domingo en el Museo de Historia Natural del condado de Los Ángeles (NHMLAC).

La primatóloga británica, de 87 años, mantuvo un coloquio con la directora de este museo, Lori Bettison-Varga, en el que se coló la crisis climática debido a que estos días se celebra la conferencia COP26 en Glasgow (Reino Unido).

Muy conocida también por ser una incansable activista medioambiental, Goodall calificó de 'desastre' el legado que se le está dejando a los más jóvenes.

'Extrañamente, la criatura más inteligente que ha vivido en este mundo está destruyendo su única casa', dijo.

No obstante, Goodall insistió en que 'no es cierto' que no se pueda hacer nada para solucionar la crisis climática y dijo que 'conservar la esperanza' no significa necesariamente 'ver el mundo de color de rosa'.

'Yo veo la esperanza como un pequeño punto de luz al final de un muy oscuro y largo túnel. Pero para llegar hasta ahí tenemos que gatear, trepar y superar muchos obstáculos. Esa luz no va a llegar simplemente hasta nosotros: tenemos que trabajar para llegar hasta ahí', desarrolló.

En este sentido, Goodall aseguró que cada persona 'tiene un papel que desempeñar' para poder salvar al planeta y mencionó, por ejemplo, 'el poder de los consumidores' para comprar productos que se hayan fabricado de modo sostenible y respetando los derechos humanos.

Además de otras medidas como la prohibición de la ganadería intensiva, Goodall fue más allá de la acción directa sobre el medioambiente al pedir que se erradique la desigualdad como un paso necesario para detener la crisis climática.

'Tenemos que eliminar la pobreza. Si eres realmente pobre no puedes tomar esas decisiones (de consumo sostenible) y destruyes el medioambiente y compras comida basura solo para sobrevivir', indicó.

Por último, Goodall, en respuesta a una pregunta de los medios, contó qué le diría al presidente de EE.UU., Joe Biden, sobre el rol que puede desempeñar este mandatario en la COP26.

'Le diría que está en una posición en la que realmente puede marcar la diferencia para el futuro. Le diría que pensara en eso y que pensara cuidadosamente qué le gustaría ver', cerró. EFE

