Jasikevicius: 'Ante el Real Madrid no nos podremos relajar ni un minuto'

Madrid, 13 feb (EFE).- Sarunas Jasikevicius, entrenador del Barça, consideró que ante el Real Madrid, su rival de este domingo en la final de la Copa del Rey, no podrán relajarse 'ni un minuto' ya que se trata de un equipo 'de altísimo nivel' que castiga cada error, por lo que abogó por olvidarse rápidamente de la semifinal frente al Baskonia para preparar correctamente el partido por el título.

'Ahora hay que olvidar lo de hoy y preparar la final de mañana, que esperamos jugarla bien. No nos podremos relajar ni un minutos porque enfrente habrá un rival de altísimo nivel que seguramente nos castigará como hoy ha hecho el Baskonia', dijo en rueda de prensa el técnico lituano, que prefirió no pensar en los resultados de los últimos Real Madrid-Barça 'porque cada partido es una nueva historia y lo que ha pasado anteriormente no significa nada'.

También consideró justo el triunfo de hoy en semifinales, ya que fueron mejores que su rival durante gran parte del partido. 'Fue una gran victoria. Después del gran esfuerzo de anoche hemos salido muy bien, recuperados físicamente, con muy buena mentalidad, y durante la mayoría del partido hemos sido superiores', destacó.

'Lástima que hemos perdido la concentración al final -continuó- porque contra estos equipos no se puede hacer esto, pero al final aguantamos y hay que aprender y seguir con la misma mentalidad mañana en la final'.

Por último, destacó la aportación de los hombres con menos minutos, como el argentino Leandro Bolmaro, que este sábado les dio 'un plus de energía importante', así como la aparición en momentos claves de sus mejores jugadores, que supieron sacar la ventaja inicial frente al Baskonia.

'Luego hemos perdido la concentración, pero al final aguantamos y creo que merecimos la victoria', concluyó el técnico lituano, para quien el exigente partido frente a Unicaja de cuartos de final, que se decidió en la prórroga, 'fue un aviso muy importante' para su equipo, que hoy salió más concentrado desde el salto inicial porque los jugadores estaban 'un poco picados' por lo ocurrido en su debut copero. EFE