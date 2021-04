Jasikevicius: 'El Real Madrid ha salido a morir y nosotros a jugar'

Barcelona, 11 abr (EFE).- El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, criticó la falta de hambre de sus jugadores en clásico contra el Real Madrid (85-87), en el que el equipo blanco, según opinó, 'ha salido a morir' y su equipo 'a jugar'.

'Han salido a morir y nosotros a jugar. Estas son dos cosas diferentes. No he hecho bien mi trabajo, pero también resulta un poco difícil cuando tienes que motivar a tus jugadores en un clásico. Estamos muy decepcionados. No hemos dado el nivel que se necesita para un clásico, es una lección para aprender', aseveró en la rueda de prensa posterior al partido.

Para el técnico lituano el Real Madrid mereció el resultado final porque 'ha querido ganar más y ha salido a morir', algo que se tradujo en 'buscar la suerte' en un último minuto en el que el Barça a punto estuvo de remontar una desventaja de nueve puntos.

En cualquier caso, 'Saras' lamentó la irregularidad de sus jugadores que, según criticó, se motivan dependiendo del partido que juegan: 'Elegimos los partidos en los que queremos jugar y eso es muy grave'.

Y agregó: 'Estamos en un proceso de construir algo y si queremos construir, hay que hacerlo desde la mentalidad y el esfuerzo y ahora somos muy irregulares. Sabemos que lo podemos hacer mejor, pero no lo hacemos todos los días'.

Jasikevicius se mostró también muy autocrítico con su trabajo insistiendo que quizá no sabe cómo motivar a sus jugadores. 'Cuando el Barça se pone a morir en la cancha, es muy difícil de batir, pero ahora somos muy irregulares', concluyó. EFE

1011316