Jasikevicius: 'No seguimos durante mucho tiempo el plan que habíamos hablado'

Redacción Barcelona, 30 may (EFE).- El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, dijo tras perder en Colonia la final de la Euroliga ante el Anadolu Efes Estambul que sus jugadores 'dejaron hacer muchos puntos fáciles al rival y no seguimos durante mucho tiempo el plan que habíamos hablado antes del partido'.

Jasikevicius comentó que este tipo de baloncesto 'lo deciden mucho detalles que son los que ganan los títulos' y su equipo 'no cumplió muchos de los que hablamos antes del partido, lo que me duele'.

El técnico del Barça destacó que el partido se le fue por 'dos errores muy graves que nos costaron seis puntos y que fueron cruciales' en los minutos finales cuando 'volvimos al encuentro cuando estábamos contra la cuerdas' después de estar 'ansiosos' durante algunas fases del partido cuando los turcos dominaron el marcador con cierta comodidad.

'Esto no son solo palabras sino que tenemos que seguir aprendiendo, que es lo más importantes, por si tenemos una nueva ocasión de volver podamos quitar dos puntos en un cuarto u cuatro en otros', comentó el técnico.

De forma implícita, Jasikevicius se mostró contrariado con alguna decisiones arbitrales durante el partido relacionadas con la defensa sobre Cory Higgins.

'Fui multado por pedir respeto hacia Cory Higgins y veo que hay más respeto hacia el otro lado. Me da igual si me vuelven a sancionar pero (la Euroliga) tendrá noticias nuestras porque esto no lo podemos dejar así', señaló el técnico.

Pese a la derrota y las críticas a sus jugadores, Jasikevicius se mostró 'orgulloso' de su equipo por la temporada hecha en la Euroliga, que calificó de 'magnífica' al ser el mejor equipo de la fase regular y quedarse 'cerca' del título.

El lituano calificó al base griego Nick Calathes de 'guerrero' por querer estar en la final pese a la lesión en un tobillo que sufrió en las semifinales. 'No tenía dudas que haría todo lo que pudiera por estar en la final mientras pudiera estar de mí y no fue una sorpresa para mí'.

Sobre el futuro de este equipo, que el martes iniciara contra el Joventut la lucha por el título de la Liga Endesa, el técnico azulgrana dijo que tiene 'un plan' pero que no todo 'depende de nosotros' debido a la situación económica del club tras la pandemia.

'Tengo una muy buena relación con todos los estamentos del club y espero encontrar las vías para mejorar este equipo', concluyó el técnico azulgrana. EFE

1010622