Jaume Ponsarnau: 'Era un querer y no poder'

Madrid, 11 feb (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, reconoció tras ser eliminado por el Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey (85-74) que durante varias fases del partido su equipo fue 'un querer y no poder' y dijo estar 'frustrado' porque no estuvieron a la altura que esperaban y carecieron de un 'espíritu colectivo adecuado'.

'Era un querer y no poder, parecía que teníamos energía para volver al partido, pero nuestro desacierto nos lastraba', explicó en rueda de prensa el técnico, que dijo que aunque parecía que empezaban 'de tú a tú', estaban perdiendo todos los duelos, por lo que tuvo que mover a sus jugadores en busca de una 'energía e inspiración' que no logró porque el Real Madrid logró abrir una brecha que les hizo 'mucho daño'.

Recordó que tuvieron momentos de inspiración en el tercer cuarto que les permitieron entrar 'seriamente' en el partido 'pero a los protagonistas en ese momento se les ha ido la energía' y, además, con sus faltas permitieron a su rival jugar de forma 'muy inteligente' y aprovecharse de que estaban en bonus para acabar dominando el partido gracias a ese factor.

'Tengo que lamentar que no hemos estado a la altura del partido a la que queríamos estar y he de felicitar al Real Madrid', agregó Ponsarnau, que admitió estar 'decepcionado' porque no tuvieron un 'espíritu colectivo adecuado' y se equivocaron al llevar el partido a duelos individuales 'ya que cuando pierdes el espíritu colectivo, como entrenador te vas frustrado y te sientes responsable'. EFE