Jauny acepta que en Costa Rica no hay buenos jugadores de League of Legends

México, 20 jul (EFE) .- El costarricense Jauny Vargas, carrilero superior de Pixel Esports Club, equipo de la Liga Latinoamérica League of Legends (LLA), aceptó este lunes que en su país escasean los buenos jugadores de este videojuego.

'No hay que engañarse, no hay muchos jugadores buenos en Costa Rica. Hay diferencia técnica y mecánica entre los costarricenses y los de América del Sur o México. Conocí gente buena en la Liga Tica de Leyendas (LTL), pero les falta aspirar a jugar en la LLA y no solo hacerlo por la diversión de estar en un equipo', dijo a Efe.

En el actual Clausura 2020 de la LLA solamente Jauny y el soporte de Furious Gaming, Alejandro 'Baula' Serrano, son oriundos de Costa Rica, que cuenta con la LTL, una segunda división de League of Legends.

'Me costó dar el salto a la LLA, debido a que en mi país no tenía una competencia que me representara un reto, siempre estuve con equipos que pelearon por la Liga, sabía que era el mejor. Tuve que aprender cómo realmente se practica el juego cuando pasé a la LLA y no era superior al enemigo', explicó.

A pesar del bajo nivel competitivo, Costa Rica cuenta con una de las organizaciones de eSports más exitosas de Latinoamérica, Infinty, que ha sido mundialista en League of Legends.

'Los equipos de League of Legends de Costa Rica deberían pagar más y con ello hacer que la escena crezca y que los jugadores lo vean como su trabajo. Cuando estuve en la LTL ganaba dinero, pero no era mucho. Si por lo menos pagaran lo mismo que en México, habría más jugadores motivados y le pondrían más seriedad', concluyó.

Jauny disputa el Clausura 2020 con Pixel, escuadra que lucha por mantener la categoría, al sumar apenas dos puntos en 10 juegos.

'No respetamos el plan de juego, si hiciéramos lo que nos dicen le ganaríamos a cualquiera, pero hay indisciplina en el equipo, a veces queremos hacer cosas que no se pueden hacer', reconoció.

Pixel, organización fundada en México, mantuvo su puesto en la LLA al finalizar el Clausura 2019 gracias a derrotar en la Promoción/Relegación de aquel año (serie para no descender) al extinto MAD Lions E.C. Colombia.

'Si nos toca jugar Promo/relegación, a nadie le va a afectar, simplemente es triste llegar a ese punto cuando sabes que no estamos jugando tan mal', concluyó. EFE