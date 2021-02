Javi Gracia acepta la sanción pero le parece “realmente injusta”

Valencia, 13 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que acepta la sanción -de dos partidos- que le ha impuesto el Comité de Competición a instancia del Comité de Integridad pero dijo que la considera “realmente injusta”

“No entiendo los procedimientos, no entiendo en base a qué se sanciona si el acta no dice nada y hay otros partidos en los que se dan acciones similares y no se sanciona nada”, lamentó.

Gracia ha sido sancionado con dos partidos y Hugo Guillamón con uno después de que el Comité de Integridad pidiera al de Competición que abriera un expediente por las imágenes del programa ‘El día después’ en las que parecía que en la jornada 11 el técnico habría pedido al central que forzara una amarilla, supuestamente con la idea de que acumular cinco y cumpliera la sanción en un choque que se iba a perder por problemas físicos.

Gracia dijo que tratará de contribuir a que su equipo haga “un buen partido” aunque esté en una posición que no le gusta.

“Me gusta estar en el campo, participando y cerca de la línea porque puedo ayudar a recordar cosas, corregir y estimular. No estaré yo, estará algún miembro del cuerpo técnico y en eso no va a haber mucho cambio en cuanto al mensaje al jugador. Confiamos en que las cosas salgan bien”, señaló.

“El modo de operar será estar en el sitio que me asignen y con la comunicación que me permita la reglamentación”, apuntó. EFE

1010146