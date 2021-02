Javi Gracia: 'El equipo nunca ha renunciado a ganar'

Bilbao, 7 feb (EFE).- Javi Gracia, entrenador del Valencia CF, acabó satisfecho del rendimiento de sus jugadores frente al Athletic Club porque, a pesar de haberse ido al descanso con un 1-0 en contra con el gol en propia puerta de Hugo Guillamón, su equipo logró empatar y 'nunca ha renunciado a ganar' en San Mamés.

'Es cierto que nos hemos ido al descanso en desventaja, pero el rival no nos ha tirado a puerta y nosotros hicimos más tiros. Ha habido momentos de defender, pero el equipo era injustamente perdedor con ese 1-0', subrayó el técnico navarro en la rueda de prensa posterior al choque.

Gracia admitió que 'en la salida de la segunda parte ha sido cuando más dudas' tuvo el Valencia, pero recalcó que después del 1-1 pudieron 'haber hecho algún gol más'.

'El equipo nunca ha renunciado a ganar. No nos hemos encerrado atrás ni los cambios han sido para aguantar el punto. Hemos ido a por la vitoria y no ha sido posible. Me gustaría que el equipo compita siempre con la misma ambición, intensidad, constancia y esa necesidad con independencia de ir ganando o perdiendo', dijo.

Gracia, por otro lado, valoro positivamente el debut del italiano Patrick Cutrone, a quien vio 'participativo en el trabajo defensivo que necesitaba el equipo' y 'activo en las transiciones en las que ha participado' durante la casi media hora que estuvo en el campo. EFE

1010062