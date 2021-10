Javier Aguirre confesó que el Monterrey perdió porque le faltó intensidad

Monterrey (México), 16 oct (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, aceptó este sábado que sus dirigidos carecieron de intensidad y actitud, por eso perdieron en casa ante el León por 1-0.

'Hoy dimos un paso atrás. Mis jugadores saben del mal rendimiento. No puedes dejar de ser intenso, comprometido, meter actitud, adolecimos de todo eso y por eso perdimos', dijo el técnico al final del duelo de la jornada 13 del Apertura 2021.

Al Monterrey le costó generar opciones ofensivas en la primera mitad del juego. León anotó por conducto de Elías Hernández. En la segunda parte los Rayados dominaron el balón, tuvieron las opciones más peligrosas, pero no puntería para concretarlas.

Aguirre reconoció que la caída de su conjunto le deja una enseñanza para lo que resta del campeonato.

'Me quedo con la lección de que no podemos regalar 45 minutos, el equipo desapareció en la primera parte, no fuimos intensos, regalamos todo el primer tiempo y así cualquier equipo te pasa por encima', acusó.

El estratega también destacó la reacción de su conjunto en la segunda mitad del partido, en la que dominó, pero le faltó efectividad.

'En la segunda parte León sólo tiró una vez al arco nuestro, pero eso no fue suficiente, nosotros encontramos el camino y no la metimos. No tengo reproche para nadie, felicito al León y ya está, nos llevamos la lección de que no podemos regalar nada'.

Javier Aguirre mencionó que no pueden dejar ir más puntos si no quieren bajar del cuarto lugar del certamen, el cual ocupan con 20 puntos, porque quedar entre el quinto y el duodécimo los obligaría a jugar el repechaje en vez de entrar directos a la fase final.

'Perdemos en casa lo invicto y ahora corremos el riesgo de perder el cuarto lugar que nos permite calificar a la liguilla de manera directa. Por eso debemos mejorar la contundencia para que esto no nos vuelva a pasar'.

El récord de los Rayados en casa quedó con cuatro triunfos, dos empates y ahora una derrota.

En la décimo cuarta jornada del Apertura 2021 el Monterrey visitará al Querétaro el próximo martes.EFE

as/gb/amd