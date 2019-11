Javier Aguirre: 'Me sorprendió Valverde alineando cuatro puntas'

Madrid, 24 nov (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Leganés, analizó el encuentro que su equipo perdió por 2-1 contra el Barcelona y reconoció que el planteamiento del contrario en Butarque le resultó inesperado.

'Me sorprendió Ernesto con los cuatro puntas. Sobre el papel asusta, no me lo esperaba. Mi preocupación era ver dónde iba a estar Messi. Con los cuatro y pasando Wagué y Firpo, atacaban con seis', explicó.

'Se partía su equipo y a poco que estuviéramos finos, había unas contras de miedo. Pero no nos duraba demasiado la pelota. Nos faltó un poco de paciencia con ella y más organización del contraataque', añadió durante una entrevista en el programa 'El Chiringuito'.

El mexicano repasó además otros temas de actualidad, como la situación del galés Gareth Bale en el Real Madrid: 'Lo de la bandera lo vi y no es una anécdota, no es poca cosa. Es una cosa con toda la mala idea de los galeses de enfrentar a su amigo contra un club que es un señor. Me encantó la serenidad y la tranquilidad de Zidane, le quitó hierro al asunto'.

Aguirre reconoció que habría hablado con el jugador antes de decidir si darle minutos o no ante la Real Sociedad y opinó que es recuperable: 'Entiendo que se recupera hablando con él, comprométiendolo'.

'Bale no parece tonto y su representante menos. Sabe que el Real Madrid es el Real Madrid y que es muy difícil salir por la puerta de atrás, no debería hacerlo. A poco que ponga un poquito de esfuerzo, la gente es agradecida', agregó.

Asimismo elogió a Benzema definiéndolo como 'un jugador extraordinario' y mostró también su predilección por Mbappé al tiempo que habló acerca del brasileño Vinicius: 'Tiene cosas, es un chico interesantísimo'.

'No sé si será una estrella, el Real Madrid exige mucho. Es tan joven y le dieron tanto juego que de repente le pusimos en un nivel de exigencia para el que el chaval igual no estaba preparado. Poco a poco va a mejor', completó.

En cuanto al proceso judicial en el que se ha visto envuelto por el posible amaño de un partido entre el Levante y Zaragoza cuando estaba al frente de este último, indicó: 'Me ha dolido porque es una circunstancia terrorífica. Estaba en Japón trabajando tranquilamente y me sorprendió muchísimo. Pase lo que pase quiero que termine esto y estar tranquilo. Tengo la conciencia tranquila'.

'Hay tantas cosas y tanta historia ahí que te ves atrapado en medio de un fuego cruzado que no te pertenece, que ni sabes que existe. Intentas aislarte pero no es fácil porque el equipo que te llamaba durante este tiempo te preguntaba cómo estaba eso. Espero que este mes o el siguiente esto termine', afirmó también.

Además apuntó: 'Al principio he visto poco rigor en una investigación real, el uso del calificativo fácil. Eso esta fuera de mi alcance. Pero no puedo hacer mucho más. Con las redes sociales a la gente se le hace fácil dar su opinión. Pero detrás hay familia, gente. Es más por mi mujer y mis hijos. Yo estoy muy tranquilo, siempre tengo la misma conducta con y sin trabajo'.

Por otro lado trató la etapa que acaba de iniciar en su nuevo club: 'Cuando llegué veía un equipo que no confiaba en sus posibilidades. El arquero no salía. No había tiros desde media distancia, no había una entrada fuerte, nadie hablaba en el campo... Dije, empezamos de cero. Era un equipo sin confianza'.

El entrenador reconoció que de momento no ha pedido fichajes en el mercado invernal y desgranó algunas de sus decisiones: 'Tienes que prohibir los móviles. Están comiendo y con el cacharro. O en la camilla del fisioterapeuta. O en el autobús. En las comidas, en el vestuario no hay móvil. Hablen de fútbol, de contra quién van a jugar'.

Otro aspecto por el que se le interrogó fue por su forma de ser en la sala de prensa: 'Me lo paso bien en las ruedas de prensa. Tirar de algún tópico cansa, el periodista espera algo más de ti. A veces podía guardar un poco más mi léxico, pero me lo paso bien'.

Por último confesó que le hubiera gustado entrenar en la Premier League inglesa y que estuvo cerca de hacerlo: 'Creo que me ha ido bien en España, pero me gustaría intentarlo en la Premier. Cuando tuve una oferta me sentí con la obligación de rechazarla. Me llamó el West Bromwich Albion un mes de diciembre, estaba en el Espanyol'.

'Lo hablé con mi mujer y con mi segundo y concluí que no era lo mejor, que no era manera de irme. Era una afición que me trató de maravilla, un grupo de jugadores impresionante. No me fui, dejé pasar ese tren. Y en mayo no me invitaron a salir pero casi', finalizó. EFE

