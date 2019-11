Javier Aquino reconoce que vencer al Juárez FC es prioritario para Tigres

Monterrey (México), 22 nov (EFE).- El centrocampista Javier Aquino, de los Tigres UANL del fútbol mexicano, aseguró este viernes que para su equipo es prioritario vencer el domingo al Juárez FC para terminar lo mejor colocados posibles en el torneo Apertura y buscar el título en la etapa de los ocho mejores.

'Vamos a buscar la victoria, a quedar lo más alto que podamos; en la fecha FIFA trabajamos para mejorar algunos detalles y llegamos tranquilos, sabemos la importancia de ganar porque no es lo mismo quedar segundos que sextos', señaló.

Los Tigres, campeones defensores, ocupan el quinto lugar del campeonato, pero si ganan el domingo pueden subir hasta el segundo puesto.

'Hay que tratar de cerrar de la mejor manera el domingo, quedar lo mas arriba posible y demostrar nuestra jerarquía en la liguilla', enfatizó.

Según el volante, integrante de las selecciones mexicanas que alcanzaron octavos de finales en las Copas Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, una vez en la etapa de los ocho mejores, todos los equipos tienen posibilidades de pelear el campeonato y Tigres saldrá a marcar diferencia con su experiencia.

'Somos experimentados, tenemos ese plus ese extra pero eso se demuestra en el campo; queremos ser bicampeones, es una meta, es para lo que nos trajeron', indicó.

En la presente temporada Aquino sufrió una fractura de nariz, además de molestias de tobillo, lo cual le ha impedido mostrar su mejor juego.

Al referirse a críticas de la afición, insistió en que no le interesa porque está en concentrado en trabajar para rendir bien en la cancha.

'Lo que diga la gente, aplauda o abuchee, no me interesa. Juego por tener buen rendimiento, por ser jugador de calidad; en el tiempo que llevo aquí he demostrado que puedo estar bien y no le debo nada a nadie', advirtió.

Tigres es el mejor equipo de México en los últimos cinco años en los que llegó a seis finales en los 10 últimos campeonatos de liga de las cuales ganó cuatro. EFE