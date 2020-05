Javier Báez, de los Cachorros, dice que está 'desesperado' sin jugar

Toa Baja, 2 may (EFE).- El pelotero puertorriqueño Javier Báez, de los Cachorros de Chicago, afirmó este sábado que se encuentra 'desesperado' porque no está jugando y, aunque admitió que los beisbolistas no están en una situación difícil a causa de la pandemia, garantizó que están perdiendo 'mucho dinero'.

'Queremos jugar. Estoy desesperado porque no estoy jugando. Y me siento raro en casa sin hacer nada', dijo el segunda base nacido hace 27 años en Bayamón.

'Necesitamos jugar, de la manera que sea, pero que cuadre para todo el mundo. Nosotros no somos los que mejor que estamos, tampoco estamos en la peor situación, pero estamos perdiendo mucho dinero', dijo para significar que el avance de la COVID-19 afecta a todo el mundo.

Consideró que la preparación que adelantan los beisbolistas en casa les permitirá alcanzar la forma ideal en poco tiempo una vez más se tome la decisión de emprender la temporada 2020.

Báez criticó la opción de jugar con estadios vacíos.

'Sin el público, se escucha todo. Y en todo lo que podemos ayudar al equipo verbalmente, se va a escuchar', afirmó.

Admitió que entre las nuevas medidas que serán adoptadas, ya no se podrá ver a todos los jugadores en el 'dogout' (banca), por la distancia que se exige entre los jugadores. EFE