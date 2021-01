Javier Tebas: 'No creo que la pandemia afecte mucho al valor de los derechos'

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 22 ene (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, considera que la pandemia de coronavirus 'no afectará mucho' al valor de los derechos audiovisuales, su gran fuente de ingresos que les reporta casi 1.900 millones de euros anuales, y confía en tener algo de público 'a final de temporada', asegura a EFE.

'En esta situación no se puede plantear una vuelta a los estadios, ni en una parte mínima', opina el máximo responsable de la patronal de clubes, que considera que la crisis que sigue a la pandemia no pondrá a los clubes en peligro, porque 'la gran mayoría ha sabido reestructurar salarios', y sigue siendo muy crítico con la 'Superliga' de clubes, rechazada por la FIFA este jueves en un comunicado que, a su juicio, muestra 'el daño que haría al fútbol'.

Tebas fue uno de los primeros ejecutivos en España en referirse al deporte como una industria, que se diferencia de un negocio en que 'reparte riqueza entre muchos más', desgranó en una extensa conversación con la Agencia EFE con motivo de la edición número 200 de las informaciones semanales sobre la Industria del Deporte, así como explicó su visión sobre las tecnologías que marcarán el futuro.

- Pregunta (P): Usted es una de las personas que lleva más tiempo hablando de la Industria del Deporte, ¿cuáles han sido las claves del crecimiento del sector en España en los últimos años?

- Respuesta (R): Yo creo que ha habido una evolución importante, en cifra de negocio por ejemplo, se ha aumentado mucho, lo que hace más patente el concepto de industria que siempre he defendido. La diferencia con el negocio es que la industria reparte riqueza ente muchos más. En la industria del fútbol hemos repartido mucho más, a la federación, a otros deportes... Hemos compartido.

El desarrollo sobre todo está basado en la digitalización vinculada al mundo audiovisual. La llegada de las redes sociales, que ya estaban, pero en los últimos cinco años están teniendo unas cifras muy importantes, hacen que haya cambiado radicalmente la industria, y la digitalización ayuda a ese crecimiento.

- P: LaLiga ha creado la empresa LaLiga Tech con sus herramientas digitales, de la que esperan vender el 60%, ¿tienen ya comprador?

- R: Todo el trabajo que llevamos haciendo 5-6 años en digitalización, en el que hemos ido más allá incluso, a la inteligencia artificial y la analítica de datos en el que hemos invertido mucho tiempo, horas de empleados y dinero, lo hemos puesto en esta compañía, que valoramos en 450 millones de euros.

En cuanto a inversores no es fácil hacerlo tan rápido, pero tenemos muchos interesados y sabremos que tendremos un socio importante que nos permitirá seguir creciendo y desarrollándonos con los clubes en la digitalización, que queda camino de trabajar.

Ya estamos prestando servicios antipiratería a otros deportes y ligas, pero queremos internacionalizarnos. Y no solo en fútbol, baloncesto, rugby, golf, a otros sectores que no sean deportes.

- P: ¿Han recibido peticiones para dar servicio a otras ligas y deportes?

- R: Tenemos a Dorna (MotoGP) y la Liga belga en antipiratería. Estamos pasando presupuestos a la liga polaca para una OTT, en tema de entretenimiento hemos tenido reuniones desde Disney a la NBA, y con esta última estamos intercambiando experiencias.

Tenemos una tecnología de primer nivel, el otro día vino la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y se fue impresionada. No imaginaba lo que LaLiga tiene en este ámbito.

''LALIGA SPORTS TV' SERÁ RENTABLE EN UN AÑO SEGURO'

- P: Uno de esos proyectos es la plataforma OTT (retransmisión audiovisual por internet) 'LaLiga Sports TV', de la que hace año y medio dijo que sería rentable en dos temporadas, ¿ya lo es?

- R: Estamos trabajando. En LaLiga Tech está la marca blanca de OTT, que podremos hacer en cualquier competición y deporte, retransmitir sus eventos, y 'LaLiga Sports TV' es la OTT de LaLiga en España. Todavía no estamos en el umbral de rentabilidad, pero estamos seguros de que lo tendremos enseguida, en un año seguro.

- P: Entre las plataformas OTT que están entrando en el mundo del fútbol, Amazon ha comprado paquetes de la Premier League inglesa y la Liga de Campeones en varios países, y podría optar a la Serie A italiana, y DAZN acaba de firmar ayer un acuerdo con Movistar+.

- R: Y es un acuerdo muy importante, que hay que entenderlo. Igual que hizo Netflix con Telefónica, lo ha hecho con DAZN. Esto marca el futuro de lo que va a pasar en la industria del deporte y las telecomunicaciones. La integración de las plataformas de ocio y entretenimiento es muy vertical, muy fuerte, y está marcando un camino. Eso muestra que el mundo de las OTT está creciendo.

La gente piensa que las OTT es solo 'streaming', y no solo es eso, son los datos de las conductas de comportamiento de los que lo ven. Si no tienes ese complemento, por muy buen producto que tengas te vas a quedar cojo en poco tiempo.

Se calcula que en 2030 el 80% del deporte se verá en OTT, y hay que estar preparados. Sería una irresponsabilidad que una Liga en la que parte fundamental de sus activos son los derechos audiovisuales que valen 2.000 millones de euros, no supiéramos bien cómo funcionan la OTT y no estuviésemos metidos en ese sector conociéndolo bien.

- P: ¿Ve a Amazon optando a los derechos audiovisuales de LaLiga a partir de la temporada 2022-23?

- R: No, Amazon lo que ha hecho son temas muy puntuales en diversos países, como los partidos del miércoles de la Champions en Italia, no puja por todas las competiciones.

Amazon puja más fuerte en la Premier y la Bundesliga, donde tienen un número de abonados de Amazon Prime importante, en Inglaterra tienen 12 millones y en Alemania 15, y el consumo medio al año (ARPU) en esos países es de 60 euros al año.

En España están en 3,5 millones de usuarios y 35 euros de consumo, no se dan las circunstancias para que puedan entrar en un paquete grande. Puede darse que entren con una cosa más pequeña, porque en Italia y España tienen una situación similar. Pero tendríamos que preparar un paquete por si viene Amazon.

- P: Y LaLiga no suele dividir tanto sus paquetes televisivos.

- R: Por ahora no, no sé qué pasará en el próximo 'tender' (subasta), que tiene que estar a unos meses vista, porque el contrato empieza en 2022, pero el 'tender' viene con antelación. Es un tema que veremos, hay que sondear el mercado, y yo lo sondeo todos los días.

- P: ¿Cómo ha afectado la pandemia a los operadores que pujarán por esos derechos de televisión de LaLiga?

- R: En España llevamos casi un año con la pandemia, ya los operadores saben los efectos, pero lo que hay que evaluar es la crisis económica que viene como consecuencia de la pandemia: entre los ERTEs, el dinero de Europa, todavía no ha llegado ese efecto. En un principio no veo que vaya a afectar mucho al valor de los derechos. Es mi opinión, luego veremos el mercado.

- P: LaLiga tuvo que una merma de unos 94 millones de euros en sus ingresos por televisión la temporada pasada por el impacto del COVID, según sus cuentas anuales, ¿habrá algún tipo de merma esta temporada si no se consigue el retorno del público?

- R: En televisión, la merma es porque nosotros tenemos Horeca (establecimientos de hostelería) separado, y no hay más que leer los periódicos para ver que están cerrando los bares, y el adjudicatario que es Mediapro, que a su vez lo sublicencia a Movistar, Vodafone y Orange, no puede vender... ¿Debemos cobrar? En Derecho se dice que debes adaptar tus contratos a las condiciones.

Habrá que adaptarse y ya nos adaptamos en el periodo entre el 16 de marzo y el 12 de junio, que también hubo que pactar con todos, y pactamos. Hay que saber cuáles son los derechos de cada uno y hasta dónde puedes pedir.

'EN ESTA SITUACIÓN NO SE PUEDE PLANTEAR UNA VUELTA A LOS ESTADIOS'

- P: ¿Cómo ve el avance de la pandemia y el retorno de los aficionados a los estadios, con esta tercera ola?

- R: La asistencia del público es una parte muy importante del 'ticketing', y en esta situación no se puede plantear una vuelta a los estadios, ni en una parte mínima. Hay que dejar pasar esta circunstancia, estas dos o tres semanas que vienen, según los datos que se pueden estudiar -y que estamos obligados a hacerlo-, puede cambiar algo. Veremos.

- P: ¿Creen que algo de público podrá entrar en los estadios antes de final de temporada?

- R: Acabamos a final de mayo, vamos a ver si tenemos suerte y vemos público a final de temporada, pero no puedo decir cuándo porque no sabemos lo que va a pasar. Si mañana se cae el avión que trae las vacunas y se pierden millones, la hemos fastidiado; o si aparecen cepas más contagiosas...

- P: ¿Puede haber algún club en peligro si no vuelve el público en esta temporada?

- R: No. Los problemas que tengan serán más por temas anteriores: que hayas tenido un descenso y no te hayas sabido amoldar, por ejemplo, pero no por la pandemia. La gran mayoría ha sabido reestructurar su masa salarial.

- P: Al inicio de temporada los clubes tenían un desfase en salarios con un exceso de 423 millones de euros.

- R: Sí, pero eso se concentra en clubes de LaLiga Santander, y en LaLiga Smartbank no es tanto respecto a la cifra de negocio del club. Todos están sufriendo, pero se va a salir moderadamente bien, dentro de lo mal y de las pérdidas que vamos a generar.

Pero cuando sabes que vas a generar pérdidas, lo importante es reducir gastos para que sean las menos, y ver cómo las vas a financiar, porque las pérdidas las tiene que financiar alguien, esto es algo que muchos compañeros de la prensa no entienden. Ya dijimos que no se iba a fichar, y seguía hablando la gente de fichajes.

- P: De hecho, este mercado de invierno no está habiendo casi movimientos.

- R: Y no los va a haber. Quien habla de esto no sé en qué mundo vive, pero hay mucha gente que no vive en el mundo real.

- P: En diciembre firmaron una operación conjunta de financiación con un fondo de inversión para 11 clubes de 67 millones, ¿habrá más?

- R: Fue una operación que ayudó a financiar deudas, y fue muy interesante porque eran equipos de LaLiga Smartbank (Segunda División) y casi 70 millones, que para esos clubes es importante.

Seguirá habiendo hasta el nivel de endudamiento que tengamos, que llegará un momento en que no podemos endeudarnos más. Pero es significativo que con la pandemia, la reducción de ingresos, haya una entidad que esté dispuesto a financiar ese importe, eso significa que eres una Liga solvente, y que estamos haciéndolo bien.

'EMPEZAMOS ESTA DIGITALIZACIÓN PENSANDO EN EL FUTURO, AUNQUE NOS TILDABAN DE LOCOS'

- P: ¿Cómo ha cambiado lo que pedía hacer unos años un patrocinador a LaLiga respecto a lo que pide ahora?

- R: Ahora piden mucho más que la exposición dura, piden activar con los datos que tenemos, en nuestras redes sociales, pero sobre todo quieren campañas que sean eficientes, no que mandemos un millón de correos electrónicos, sino que se los mandemos a los 100.000 que sean sus potenciales clientes.

Eso se adquiere con toda la información del ecosistema digital. Empezamos en esta digitalización pensando en esto, sabíamos hacia dónde queríamos ir, aunque algunos nos tildaban de locos, que estábamos derrochando el dinero, que esto no servía para nada.

- P: ¿En qué tecnologías piensan ahora en las que hoy les tildaríamos de locos?

- R: En la inteligencia artificial, que es algo que no tiene fin. Nuestro lago de datos recibe todos los días cientos de miles de datos, y los segmentas según los intereses que tienes.

Para eso es importante tener un buen equipo humano, porque las máquinas no se hacen solas. Tendremos más ingenieros, más matemáticos, más físicos, que al principio también nos decían: '¿qué hace esa gente ahí?'.

Una de las cosas que vendrán son los asistentes de voz, que van a ser súper necesarios en las retransmisiones audiovisuales. No solo para dar información, sino para que lo veas en televisión. Ahora vemos la táctica o la velocidad de un jugador en televisión, pero vamos a llegar a que tú pidas esa información para ti solo. Quien tenga la OTT lo podrá hacer, y no tardaremos mucho.

- P: ¿Cree que la sociedad en general ve al deporte como un sector económico, o eso aún se ve con cierto recelo?

- R: Creo que todavía falta. Llevo tiempo intentando convencer a la sociedad de que esto es una industria muy importante para este país. El sector empresarial ya lo sabe, es muy consciente, y en el ámbito político también, que somos un sector económico muy importante para este país. EFE

1011340