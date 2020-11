Jean Le Cam: 'Compito en la categoría 4L, no en la de los Ferrari'

Redacción deportes, 19 nov (EFE).- El 'Yes we Cam' del veterano Jean Le Cam ha sido el primer IMOCA in 'foils' en cruzar, a las 00:32 horas de este jueves, la línea del ecuador, y declaró que su competición 'no es contra 'foilers'' (IMOCAS con alerones), sino la categoría de los 4L (del histórico Renault) 'y no en la de los Ferrari'.

Al cumplirse la undécima jornada de navegación de la prueba, doce competidores ya están en el hemisferio Sur. De ellos solo tres, el 'Yes We Cam!' (4º), el 'Omia' de Benjamín Dutreix (10º) y el 'Apicil' de Samien Seguí (12º) no llevan 'foils'.

La 'batalla' se ha desatado en cabeza de la flota, donde el 'Hugo Boss' de Alex Thomson sigue líder cuando navega a 130 millas (240 km) al Noreste de las costa de Recife (Brasil), pero a 70 millas (130 km) más al este, dos de sus rivales directos le están recortando distancias atacando por babor. el 'Linkedout' de Thomas Ruyant está a solo 15 millas (28 km) de él y el 'Apivia' de Charlie Dalin está a 40 millas (75 km).

Aprovechando el viento de componente este-sureste más lejano de la costa que el 'Hugo Boss', ambos navegan a una media de 20 millas (38 km/h), mientras que Thomson no pasa de 18,5 (34 km/h) y en las últimas 24 horas les ha cedido 70 millas (130 km).

A 135 millas (250 km) del líder, Jean Le Cam defiende su cuarto puesto frente a los ataque de 'foilers' como el 'PRB' de Kevin Escoffier y el Bureau Vallé II' de Louis Burton, a unas 50 millas (90 km) detrás de él y que navegan dos nudos (3,8 km/h) más rápido que él.

Manteniéndose en la vigésima posición y navegando a 610 millas (1.130 km) de la costa sur de Senegal y tras haber dejado atrás el archipiélago de Cabo Verde, el 'One Planet One Ocean' del español Didac Costa navega en rumbo Sur a una media de 13,5 nudos (24,8 km/h).

El navegante barcelonés explicó: 'La última jornada ha sido sin muchas novedades, sin ningún cambio de vela, solamente procuro estar el máximo de tiempo posible a la caña del barco para tratar de ganar unas décimas de velocidad'.

'Es un buen día de sol ara cargar las baterías con los paneles solares y surfear las olas como en la playa. También he tenido muchos peces voladores, algunos de ellos han acabado en cubierta, y algún que otro chapuzón inesperado por alguna ola cruzada', afirmó.

Resultados y Clasificaciones al término 11ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

19/11/2020 (15:45 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Alex Thomson (GBR)(F) Hugo Boss 21.029 mn.(38.966 km)

Distancia al líder

.2. Thomas Ruyant (FRA)(F) Linkedout a 15 m.n.

.3. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 44

.4. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam! a 135

.5. Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 188

----

20. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 1125 mn.(2084 km)

Abandonos:

Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

EFE

1010560