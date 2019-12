Jefa de Gobierno de Ciudad de México rinde informe con énfasis en las mujeres

México, 7 dic (EFE).- La jefa del Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió este sábado el primer informe de su gestión, en el que aseguró que su proyecto para la capital no solo es para mujeres, 'pero representa a las mujeres'.

'Iniciamos el camino de la gran transformación de nuestra ciudad de la mano de la transformación del país. Ya no hay marcha atrás; este cambio nadie lo va a parar. No vamos a olvidar nunca que nuestro proyecto de ciudad no solo es para mujeres, pero que nuestro proyecto de ciudad representa a las mujeres', subrayó.

En un mensaje pronunciado en el Teatro Esperanza Iris en compañía de su gabinete, la mandataria local destacó que durante un año de su Administración, iniciada el 5 de diciembre de 2018, cambió la tendencia de los delitos hacia un decremento de los mismos.

Muestra de ello, dijo, es una reducción de 27 % en las investigaciones iniciadas por homicidio doloso entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019.

Además del homicidio doloso, agregó que se ha logrado reducir la tendencia en robo a pasajeros del Metro con 60 % y robo de vehículo con casi 20 %.

Reconoció que el robo a bordo de microbuses del servicio de transporte 'aumentó en los meses anteriores, y hemos comenzado a reducir la tendencia'.

'Uno de los objetivos del próximo año es erradicar el robo en el transporte público de la Ciudad de México. Sabemos que falta mucho, que la seguridad es lo que más afecta a la ciudadanía y estamos todos los días dedicados a ello respondiendo al tema de inseguridad con estrategia', puntualizó.

Al referirse a la violencia contra las mujeres, refirió que las denuncias de delitos de esta índole han aumentado 'por diversas acciones que hemos tomado, como la presencia de abogadas mujeres en todos los ministerios públicos y campañas de comunicación'.

'Pero sobre todo, hay que reconocerlo, por mujeres que se han movilizado en nuestra ciudad, en el país y en el mundo demandando seguridad e igualdad para las mujeres', expuso.

Recordó que el 25 de noviembre fue decretada la Alerta de Género por Violencia contra las Mujeres, la cual significa 'trabajar conjuntamente con organizaciones, con mujeres, con instituciones en políticas integrales que erradiquen la violencia de género'.

Sheinbaum, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador), aseguró que se trabaja en la dignificación de las agencias del Ministerio Público para la atención de delitos sexuales y en la capacitación a policías preventivos de investigación con perspectiva de género.

'En lo que va del año se han detenido 1.027 agresores sexuales, 91 por violación, 793 por abuso sexual, 119 por acoso sexual, 11 por corrupción de menores de edad y 13 por otros delitos relacionados. Por primera vez hay una perspectiva de género en la Procuraduría General (fiscalía) de la Ciudad de México', sostuvo.

La funcionaria se dijo 'parte de un movimiento que luchó por décadas por un país más justo y más igualitario, con democracia, participativo, solidario, que construye, que lucha, que no tolera la traición al pueblo, ni la corrupción'.

'Por eso hablamos de una ciudad de derechos. Porque concebimos una ciudad, un país, donde todas y todos tengan derecho a la educación en todos los niveles, a la salud, a la vivienda, al agua, al espacio público, a las áreas verdes, al internet gratuito, a la movilidad sustentable, a la seguridad, a la cultura, al deporte, al empleo digno', declaró.

Finalmente, dijo confiar 'plenamente en que estamos construyendo nuestra ciudad de derechos'. EFE