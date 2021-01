$!Jeff Bezos vuelve a ser la persona más rica del mundo

El director ejecutivo del fabricante de vehículos Tesla y fundador de SpaceX, Elon Musk de 49 años, duró menos de una semana siendo la persona más rica del mundo luego de que Jeff Bezos de 57 años, CEO de Amazon, volvió al primer puesto este lunes 11 de enero.

Así lo informó el medio especializado Forbes, luego de que los títulos en bolsa de Tesla cayeran 8%, “bajando” la riqueza de Musk a, aproximadamente, 176,200 millones de dólares.

Aunque ese mismo día el valor de Amazon cayó 2%, Bezos cerró con una fortuna estimada de 182,100 millones de dólares.



Sin embargo, la agencia de noticias Bloomberg, que lleva una lista independiente de millonarios, aún reporta a Musk como el más rico del mundo, con 194,000 millones de dólares.



Esto se debería a que Bloomberg incluye los beneficios que Musk podría recibir de diversos productos financieros que aún no han sido certificados por la junta directiva de Tesla, explicó Forbes.



El mismo medio añade que no reconocerá estos ingresos mientras no sean oficiales.

El estadounidense Bezos había ostentado “invicto” el título de la persona más rica desde 2018 hasta el jueves 7 de enero de 2021, cuando la riqueza de Musk, de origen sudafricano, superó los 188,000 millones de dólares luego de que las acciones de Tesla se valorizaron un 18%, informó el portal El Tiempo.



Pese a su corto paso por el primer lugar, hay que recordar que la riqueza de Musk ha aumentado 150,000 millones de dólares desde marzo de 2020, luego de que las acciones de Tesla aumentaron 720% y se convirtiera, según Forbes, en la empresa automotriz más valiosa del mercado.



El 'top’ cinco de los más ricos del mundo, de acuerdo con Forbes, lo completan Bernard Arnault (el dueño del conglomerado de lujo Lvmh, con 152,000 millones de dólares), Bill Gates (cofundador de Microsoft, con 121,700 millones de dólares) y Mark Zuckerberg (CEO de Facebook, con 94,000 millones de dólares).