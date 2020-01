Jémez: 'Lo que ha hecho el equipo tiene un valor bestial'

Madrid, 23 ene (EFE).- Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, destacó el trabajo realizado por su equipo para lograr el pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Betis en la tanda de penaltis.

'Más allá del resultado he disfrutado muchísimo con mi equipo. Lo que han hecho tiene un valor bestial, sobre todo por lo que teníamos enfrente. Y más jugando como hemos jugado. Aunque hubiéramos perdido hoy solo tendríamos cosas que ganar', expresó.

'Nos hemos reafirmado en confianza, en ser valientes, en una idea de juego que cada vez hacemos mejor. Los jugadores han demostrado hoy que pueden llegar a jugar a un nivel espectacular, tan bien como cualquier equipo de Primera', agregó.

Asimismo resaltó el apoyo de la afición: 'Hoy quiero felicitarles a todos, especialmente al fondo. He sido muy crítico con ellos cuando creo que no llevan razón pero han vuelto a demostrar que son los mejores con muchísima diferencia'.

'Son capaces de hacernos creer que somos mejores de lo que somos. Lo que ha pasado en el campo hoy es reflejo de que han ayudado, de que están con el equipo. Hay que pensar que lo de hoy nos sirva para pensar que si estamos unidos podemos conseguir cualquier cosa', añadió.

Su deseo ahora es que nadie 'hinche el pecho' y que los jugadores no pierdan 'la tranquilidad y la humildad'. Por otro lado el técnico, que vio el partido desde la grada por sanción, habló acerca de las llamadas telefónicas que realizó desde su posición.

'Llamadas a mi madre, que estaba viendo el partido y de vez en cuando me llamaba. Era eso, yo no puedo dar ninguna orden al banquillo porque está totalmente prohibido', manifestó ante los medios en la sala de prensa.

En cuanto al arbitraje, dijo: 'Arbitrar es muy complicado. Desde arriba las cosas se ven de distinta manera. A mí me gusta más este tipo de arbitraje que ir a verlo y que se rearbitren los partidos. No soy amigo del VAR, no me gusta, ni me gustará. Y de la manera en la que se está usando menos'.

'Me gusta más este tipo de arbitraje porque siempre hay un margen de error que un ser humano puede tener. Cuando metes el VAR y te sigues equivocando, ese margen se pierde y puedes pensar cualquier tipo de cosa', completó.

Por último habló del sistema copero: 'Cuando cambian el formato a un partido ya sabes que muchos se van a quedar en el camino. Es la grandeza de este formato, dar la posibilidad a equipos de menor nivel de que den sorpresas'.

'Ha sido un gran acierto a partido único, sobre todo porque descargas el calendario. Pero hay cosas que seguiría mejorando, la dejaría a partido único de inicio a final. No tiene sentido que sea a un partido hasta las semifinales', finalizó. EFE

