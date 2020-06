Jémez: 'No me gusta la nueva normalidad, quiero me devuelvan la de antes'

Madrid, 9 jun (EFE).- Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, dijo que la vuelta del fútbol dará 'un soplo de aire fresco' a la situación que se vive derivada de la pandemia de coronavirus y declaró que no le gusta la nueva normalidad, sino que quiere que le 'devuelvan la de antes'.

Rayo Vallecano y Albacete serán los dos equipos encargados de liderar la vuelta al fútbol profesional en España con la disputa de la segunda parte del partido de Segunda división aplazado del pasado 15 de diciembre de 2019.

'España es muy futbolero y en las peores situaciones que hemos vivido, no sé por qué razón, todo el mundo esperaba que el fútbol fuera el detonante de la nueva normalidad. A mi no me gusta la nueva normalidad, quiero la de antes, que me devuelvan la de antes', dijo Jémez, en una rueda de prensa nocturna en la Ciudad Deportiva.

'El fútbol nos dará un soplo de aire fresco. No estamos para hacer olvidar lo que ha pasado porque ha muerto mucha gente y no es bueno que se olvide, pero si con nuestro juego y nuestra profesión podemos alegrar las tardes es un orgullo y un placer', declaró.

Para el técnico del Rayo, el fútbol 'tiene muchas cosas buenas y ha vuelto a dar un paso adelante en solidaridad y estar cercano'.

'Nos toca empezar a ilusionar y espero que nuestros aficionados rían más que lloren. Es un soplo de aire fresco en mitad de una situación para pasar algo el tiempo', señaló.

El Rayo volverá a la clasificación como undécimo clasificado con 40 puntos, a seis de la sexta plaza que ocupa el Elche.

'Nos merecemos una alegría en este final de temporada. Quedan puntos para arreglar la situación y la motivación tiene que estar sobre lo que queda por jugar. Dependemos de nosotros y estamos en disposición de meternos en promoción. Nos merecemos sonreír, alegrar a la afición y darnos una oportunidad de responder a la gente que nos sigue apoyando', concluyó. EFE

