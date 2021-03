Jennifer Garner: 'Cuando fui madre, llegué a extrañar lo que hacía antes'

Javier Romualdo

Los Ángeles, 12 mar (EFE).- Hubo un momento en el que Jennifer Garner aparecía en tantos proyectos y géneros distintos que todo el mundo creía conocerla, pero la protagonista de 'Alias', 'Juno', 'Elektra' y 'Daredevil' llegó a echar en falta ese ritmo de vida cuando formó una familia.

'Cuando me convertí en madre, había una parte de mí que extrañaba lo que hacía antes', aseguró la actriz durante una videollamada con Efe por el estreno de 'Yes Day' en Netflix, la primera película que Garner produce en diez años y que protagoniza junto a Édgar Ramírez.

En la comedia, que debuta en la plataforma este viernes, una estricta familia de California decide dedicar un día en hacer todo lo que propongan sus hijos, sin negarse a nada. El 'no' desaparece del diccionario durante 24 alocadas horas que en el fondo hablan de lo que supone formar una familia, a veces sin manual de instrucciones.

'Cuidar a un hijo a veces supone ser estricto, decir que no. Pero podemos decirlo tanto que nos olvidamos de disfrutar', analizó Garner.

Y tras un año de pandemia en el que 'los niños de todo el mundo han escuchado un constante 'no' por respuesta', muchos padres y madres se sentirán tan extraños consigo mismos como el personaje que la actriz interpreta, basado en su propia experiencia.

24 HORAS EN LAS QUE DECIR SÍ A TODO

La idea de dedicar un día a hacer todo lo que los hijos propongan llegó por un libro de Amy Krouse Rosenthal que la actriz y su hija leyeron hace casi una década y comenzaron a aplicar a su vida. 'Pero sin hablarlo mucho', detalló.

Hasta que Garner publicó en Instagram las imágenes de unos de esos días del sí y un amigo productor pensó que se debería llevar al cine.

La actriz (madre de tres hijos con su exmarido Ben Affleck) siempre ha tratado de educar a su familia de la manera más normal posible a pesar de que la presión de los paparazzi llegó a impedir que pudieran ir al colegio con normalidad.

'Esta comedia habla de todo eso. Pero también de lo difícil que es crecer para los niños y también para los padres. Tengo 49 años y sigo pensando en cosas que haré cuando crezca, uno siempre tiene que verse como un trabajo en progreso', dijo.

Al proyecto se unió el director puertorriqueño Miguel Arteta, amigo de la actriz y referencia en el género de la comedia con películas como 'The Good Girl' (2002, con Jennifer Aniston) y episodios de 'The Office' y 'Six Feet Under' a sus espaldas.

'LOS HIJOS DE PADRES CON DOS CULTURAS TIENEN UNA VISIÓN MÁS COMPLETA'

Fue Arteta quien decidió que la familia protagonista tenía que ser bicultural, 'como la gran mayoría de las que se ven en California'. Por lo que sumaron al venezolano Édgar Ramírez al reparto.

'Hay una familia en mi escuela que me inspiró. El padre es de Centroamérica y la madre es estadounidense. Creo que sus hijos tienen una visión muy global del mundo. Así que les copié', reconoció Garner.

'Yes Day', comedia para todos los públicos en la que sus protagonistas viven retos que van desde un concurso de comer helado hasta una guerra de globos de agua, forma parte de la estrategia de Netflix de estrenar una película a la semana.

Mientras, Garner ultima su regreso al género de ciencia ficción junto a Mark Ruffalo en 'The Adam Project', que también estrenará Netflix. Y con el impulso de la plataforma televisiva, la actriz no descarta volver a la serie 'Alias', que protagonizó con Bradley Cooper entre 2001 y 2006. Ella afirma que, fiel a su nueva filosofía, diría que sí. EFE