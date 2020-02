Jennifer Lawrence y Adam McKay se alían en 'Don't Look Up' para Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Jennifer Lawrence protagonizará la comedia 'Don't Look Up' que está preparando el director Adam McKay para Netflix, informó este miércoles la plataforma digital en un comunicado.

'Estoy entusiasmado de hacer esta película con Jen Lawrence (...). Y el hecho de que Netflix vea esta película como una comedia para el público mundial pone el listón alto para mi equipo y para mí de una manera excitante y motivadora', afirmó McKay.

'Don't Look Up', que comenzará a rodarse en abril y que está previsto que llegue a Netflix este mismo año, contará la historia de dos mediocres astrónomos, quienes, sin embargo, deben afrontar la difícil empresa de advertir a toda la humanidad de que se está aproximando un asteroide que destruirá el planeta.

'Adam siempre ha tenido un gran sentido de la oportunidad a la hora de hacer películas inteligentes, relevantes e irreverentes que describen nuestra cultura', comentó el presidente de la división de películas de Netflix, Scott Stuber.

'Incluso si, de alguna manera, acaba prediciendo la inminente desaparición de la Tierra, estamos emocionados de añadir esta película a nuestro catálogo antes de que todo llegue a su fin', ironizó.

Ganador del Óscar al mejor guion original por 'The Big Short' (2015), McKay ha brillado como director en cintas como 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' (2004), 'The Big Short' y 'Vice' (2018).

También se ha convertido en un productor de prestigio al situarse entre bastidores en series tan aclamadas como 'Succession'.

Por su parte, Lawrence es una de las estrellas de Hollywood más importantes de los últimos años.

Ganadora del Óscar a la mejor actriz por el filme 'Silver Linings Playbook' (2012), Lawrence comenzó a deslumbrar al gran público con la exitosa saga de 'The Hunger Games'.

Su trayectoria incluye otras cintas como 'Winter's Bone' (2010), 'American Hustle' (2013) y 'Joy' (2015), tres filmes por los cuales logró sus otras tres candidaturas a los premios de la Academia de Hollywood.

Muy conocida también por sus reivindicaciones feministas en pro de la igualdad entre actores y actrices, Lawrence presentó recientemente el thriller de espionaje 'Red Sparrow' (2018) y 'Dark Phoenix' (2019), la última entrega de las películas basadas en los cómics de 'X-Men'.

De cara al futuro, Lawrence tiene pendiente de estreno una película ya rodada y sin título de la directora Lila Neugebauer, y también se pondrá a las órdenes del realizador Paolo Sorrentino en el filme 'Mob Girl'. EFE

