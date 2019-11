Jepkosgei, tras ganar en Nueva York en debut maratoniano: 'No me lo esperaba'

Nueva York, 3 nov (EFE).- La atleta keniana de 25 años, Joyciline Jepkosgei, se mostró este domingo sorprendida tras hacerse con el maratón de Nueva York en su debut en esta distancia, una carrera en la que dijo no haber sentido 'nervios ni presión'.

'No sabía que podía ganar. Yo sólo me enfocaba en seguir empujando en la carrera', dijo la joven en una rueda de prensa posterior a su victoria, que supone la primera vez en los últimos 25 años que una atleta que se estrena en el maratón de Nueva York se hace con la corona de laureles.

Jepkosgei admitió que el principal obstáculo que veía en su camino a la victoria era su compatriota y 'amiga', la también keniana Mary Keitany, que ha ganado el maratón neoyorquino en cuatro ocasiones.

'No sabía que podía ganar por mi amiga Mary, que tiene mucha experiencia en maratones. Ha ganado varios años en Nueva York y estoy muy contenta de haber podido correr con ella en esta ocasión', afirmó.

Jeokisgei tenía previsto debutar en el maratón de Honolulu a finales de 2018, y después en el de Londres, en abril de este año, pero finalmente su entrenador y representantes se decidieron por Nueva York.

'Preferían venir a Nueva York a hacer el debut porque gané aquí el medio maratón de marzo y querían venir otra vez', apuntó.

Por su parte, Keitany, que ganó el maratón de la Gran Manzana el año pasado y que era considerada la favorita para volver a hacerse con el título, se mostró satisfecha con el segundo puesto, que alcanzó con un tiempo de 2h23:32.

'Puede pasar cualquier cosa en una carrera. Estoy contenta con cómo lo he hecho y lo he hecho lo mejor que he podido', aseveró la atleta de 37 años.

'Celebro a mi compañera, estoy contenta por ella', agregó.

Ruti Aga, corredora etíope que llegó en tercer lugar después de haber ganado el de Tokio este año, dijo esperarse este domingo una 'carrera dura'.

'Utilicé todas mis fuerzas e hice todo lo que pude', zanjó. EFE