Jeremy Irons presidirá el jurado de la Berlinale

Berlín, 9 ene (EFE).- El actor británico Jeremy Irons presidirá el jurado internacional de la Berlinale, cuya 70 edición, bajo la nueva dirección a cargo del italiano Carlo Chatrian y la holandesa Mariette Riessenbeek, arranca el próximo 21 de febrero, informó este jueves la organización del festival en un comunicado.

'Las icónicas figuras que ha encarnado Jeremy Irons con su estilo inconfundible me han acompañado en mi viaje cinematográfico y me han hecho darme cuenta de la complejidad de la naturaleza humana. Valoro a Jeremy Irons como artista y como persona y me enorgullece darle la bienvenida como presidente del jurado de la 70 edición de la Berlinale', dijo Chatrian, director artístico del festival.

Irons, por su parte, dijo asumir con 'enorme placer y considerable honor' el papel de presidente del jurado de la Berlinale, un festival que, aseguró, admira hace mucho y al que siempre le gusta asistir.

'Estar en Berlín para el festival será un placer para mí, no solo por la oportunidad de regresar a esta gran ciudad, sino también por ver las películas seleccionadas y discutirlas con mis colegas del jurado', afirmó.

Irons es uno de los más destacados interpretes en el mundo del cine y del teatro, aclamado tanto por el público como por la crítica.

Ha trabajado con numerosos directores internacionales como David Lynch ('Inland Empire', 2006); Ridley Scott ('Kingdom of Heaven', 'El reino de los cielos', 2005); Volker Schlöndorff ('Un amour de Swann', 'El amor de Swann' 1984); Louis Malle ('Damage', 'Herida' 1992); y Bernardo Bertolucci ('Stealing Beauty', 'Belleza robada' 1996), entre otros.

En 2011 acudió por primera vez como artista invitado a la Berlinale como protagonista de la película 'Margin Call', de J.C. Chandor, a concurso en la sección oficial.

Regresó al festival de Berlín en 2013 con 'Night Train to Lisbon', ('Tren de noche a Lisboa') de Bille August, que se proyectó en la sección oficial fuera de concurso.

Alcanzó fama internacional en 1981 con el papel principal en la serie 'Brideshead Revisited' ('Retorno a Brideshead') y por el drama victoriano 'The French Lieutenant's Woman' ('La mujer del teniente francés'), de Karel Reisz, que protagonizó junto a Meryl Streep.

Antes era conocido sobre todo como actor de teatro, con representaciones en el West End londinense.

Incluso después de su debut en la gran pantalla siguió fiel al teatro como miembro de la Royal Shakespeare Company.

En 1984 actuó por primera vez en Broadway, en 'The Real Thing', de Tom Stoppard, papel por el que obtuvo un premio Tony.

Durante su carrera ha recibido numerosos premios de prestigio internacional como un Globo de Oro y el Oscar al mejor actor en 1991 por su interpretación de Claus von Bülow en 'Reversal of Fortune' ('El misterio Von Bülow'), de Barbet Schroeder.

Obtuvo otro Globo de Oro como mejor actor secundario en 2006 por su papel en la serie 'Elizabeth I' y cuenta además con un César honorífico por su trayectoria, que le fue concedido en 2002.

Ha encarnado diversidad de papeles en todo tipo de géneros cinematográficos.

Así, fue un jesuita español en 'The Mission' ('La misión', 1986); un ambicioso terrateniente en la adaptación al cine la novela debut de Isabel Allende, 'La casa de los espíritus' (1993); y el antagonista en la película de acción 'Die Hard: With a Vengeance'('Jungla de cristal III: la venganza', 1994).

Encarnó a uno de los tres mosqueteros en la adaptación a la gran pantalla de 'The Man in the Iron Mask' ('El hombre de la máscara de hierro', 1998), y a Franz Kafka en el thriller biográfico 'Kafka' (1991), de Steven Soderbergh, y se metió en el papel de Humbert Humbert en la controvertida adaptación al cine de Adrian Lyne de 'Lolita' (1997).

También se ha dedicado al cine documental con el filme 'Trashed' (2012), de Candida Brady, que acompaña a Irons en su viaje por el mundo con la misión de llamar la atención sobre el problema global de la generación de desechos.

Actualmente puede verse a Irons en el papel de Ozymandias en la serie de HBO 'Watchmen'.

Irons sucederá en la presidencia del jurado internacional a la actriz francesa Juliette Binoche, quien en la pasada edición del festival, la última bajo Dieter Kosslick tras 18 años al frente, dio el Oso de Oro a la película 'Synonymes', de Nadav Lapid. EFE