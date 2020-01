Jesualdo Ferreira evoca a Pelé y alaba trabajo de Sampaoli en el Santos

Sao Paulo, 8 ene (EFE).- El portugués Jesualdo Ferreira dijo este miércoles en su presentación como nuevo entrenador del Santos que 'jamás rechazaría' entrenar al club de Pelé, su primera referencia del fútbol brasileño, y elogió el trabajo realizado por su antecesor, el argentino Jorge Sampaoli.

'Con todas las dificultades que podía sentir, jamás rechazaría entrenar al club de Pelé, un club mítico. La primera referencia del fútbol brasileño. Tenía 16 años cuando vi al Santos ser campeón del mundo contra el Benfica', afirmó el entrenador en su primera rueda de prensa, en el estadio Vila Belmiro.

Ferreira, de 73 años, confesó que le embargó la emoción cuando visitó el memorial de leyendas del club albinegro y citó a algunas de ellas como Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé y Pepe.

'Esa es la historia del Santos', apuntó.

Asimismo, señaló que el nombre del club brasileño siempre estará vinculado al de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, y 'eso no se puede romper'.

'Cuando dije que venía al Santos, la reacción de las personas en Portugal era: 'Vas al club de Pelé'', manifestó.

Asimismo, Ferreira, que ha firmado por una temporada y es considerado toda una referencia en su país, donde ha dirigido a los tres grandes (Oporto, Benfica, Sporting), alabó el trabajo de Sampaoli, quien renunció en diciembre por las dudas del proyecto deportivo y la mala situación financiera del club.

'Lo que Sampaoli hizo el año pasado fue algo notable. No estaba en la previsión de nadie. Me voy a quitar el sombrero con los jugadores. Pero todos saben que la historia de todo club no puede parar. Para continuar es necesario recrear la historia', advirtió.

Evitó comentar los problemas económicos de la entidad y únicamente dijo que la invitación por parte de la directiva fue 'agradable' y que está 'muy feliz' de estar en Santos.

'Ganar va a ser nuestro lema, nuestro objetivo', aseveró.

Para ello expresó que se apoyará en la cantera, 'una marca que necesita revalorizarse', en un juego ofensivo, con 'jugadores rápidos' en el ataque y un centro del campo 'más experimentado', sin perder el 'equilibrio'.

'Cuando uno junta cuatro jugadores de 20 años en el mismo equipo, se necesita una estructura para sustentar esos jugadores. Cuando son buenos, como Neymar, Robinho y Pelé, nadie siente que hay esa diferencia (de edad)', analizó.

En este sentido, indicó que su expectativa es 'mejorar lo que ya era muy bueno' y lo 'menos bueno'.

'Son jugadores que me agradan y que me motivan para trabajar de acuerdo con mi modelo', agregó.

También esquivó pronunciarse sobre la delicada situación del internacional peruano Christian Cueva, quien podría salir del Santos durante este mercado de fichajes.

'No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas que existen y nunca voy a hablar sobre algo de lo que no tengo conocimiento. En su momento hablaré sobre eso', prometió.

También se refirió a su compatriota y 'amigo' Jorge Jesus, quien el año pasado ganó con el Flamengo la Liga y la Copa Libertadores.

'Yo y Jesus somos amigos y los entrenadores más campeones de Portugal. Conozco sus cualidades, es obstinado y tiene una línea que es muy difícil de mover. Tiene su forma y su estilo. Guste o no guste, es eso. Tenemos una forma muy parecida de ver el fútbol. Ya vieron a Jesus, ahora esperen a verme a mí', afirmó. EFE