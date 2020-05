Jesús Herrada:'Viendo lo que pasa, entiendo mejor la cuarentena en Abu Dabi'

Carlos de Torres

Madrid, 14 may (EFE).- Jesús Herrada (Mota del Cuervo, Cuenca, 29 años), ha vivido dos cuarentenas seguidas por la pandemia del coronavirus. La primera de 14 días en Abu Dabi tras suspenderse el Tour de los EAU, donde aprendió a prepararse para la segunda que le esperaba en España a partir de mediados de marzo.

Ahora en su pueblo conquense, el ciclista del Cofidis se prepara para una temporada incierta, en medio de una crisis que afecta a un deporte en el que muchos equipos están pasando serios apuros. En la formación francesa, el español se siente 'afortunado', ya que su patrocinador puede mantener el tirón.

- Pregunta. Usted ha vivido dos cuarentenas, la de Emiratos cuando se suspendió el Tour y la de España. Cómo recuerda aquellas experiencias?

- Respuesta. La primera fue la gran novedad, todo fue inesperado, pero sirvió de preparación para la que me esperaba en casa. Visto lo que pasa en el mundo y en España, lo que ocurrió en Abu Dabi no resulta extraño, aunque al principio lo vivimos e interpretamos de otra manera. Estuve 14 días encerrado, pero ahora veo el sentido que antes no veía.

-P. Entonces no entendía por qué unos equipos se podían marchar y otros, como el Cofidis, ¿no?.

- R. La principal queja fue la falta de claridad y de información. Quizás lo más conveniente era que se quedara en el hotel todo el pelotón y no algunos equipos. Fue todo muy rápido, no tenía sentido que unos se marcharan y otros no. Luego al llegar a España comprendí mejor la situación y todo lo que pasaba.

. P. ¿Qué fue lo peor de ambos confinamientos y qué conclusiones ha obtenido?

R. En Emiratos lo más duro fue el hecho de estar tan lejos de nuestra familia y un poco la incertidumbre de lo que iba a pasar. Lo que aprendes es que te das cuenta de todo lo que no aprecias en su verdadero valor hasta que lo pierdes: la libertad, las cosas que tenemos...

- P. En su pueblo, Mota del Cuervo, pasó la segunda cuarentena. ¿Cómo le fue ese período?.

- R. Bien, al final te tienes que adaptar a lo que hay y hacer lo que puedes, en este caso rodillo para mantener la forma todo lo que se puede y luego rellenar los ratos libres con lectura o viendo películas.

- P. Desde esta semana ya puede volver a salir a las carreteras con ciertas condiciones, una liberación.

- R. Empecé poco a poco a entrenar, de manera individual por las cercanías de mi pueblo. La idea ahora es hacer fondo, muchas horas de bicicleta. Sigo un plan semanal que me envía mi preparador, en junio el trabajo será más específico, con series y otro tipo de actividades.

- P. Qué opina de la situación en la que se encuentra el ciclismo?

- R. El ciclismo atraviesa un momento difícil. Espero ante todo que el virus pase cuanto antes, tengo la esperanza de que se pueda cumplir el calendario establecido por el bien de este deporte, de los equipos, de los corredores...

-P. En algunos equipos, como Astana, Bahrain y CCC han llegado los recortes y sus futuros peligran. ¿Cómo está la situación en el Cofidis?.

-R. Las noticias económicas son preocupantes, en general y en el ciclismo. Este deporte lo está pasando mal, pero en nuestro equipo, afortunadamente tenemos un gran patrocinador. Se plantearon la posibilidad de reducción de salarios, pero finalmente lo mantuvieron. Es una empresa grande. Es una suerte enorme tener un patrocinador fuerte. Este año y los que vienen seguirán.

- P. ¿Han cambiado sus planes con el nuevo calendario?

-R. Sí. En principio iba a hacer Giro y Vuelta, pero ahora pienso que lo más conveniente sería Tour y Vuelta, pero hay que hablarlo, a ver qué piensan los técnicos del equipo. También me gustaría hacer el Mundial, que siempre es un orgullo ir a la selección y una recompensa al trabajo. Además pienso en las clásicas, la Flecha Valona y Lieja Bastoña Lieja.

-P. ¿Mejor carreras sin público que cancelarlas?

-R. Una carrera sin público es difícil de imaginar, aunque ya hemos estado en algunas con muy poco público, algo normal, por ejemplo en los Emiratos. En Europa sería triste ver las competiciones con las salidas, las metas y las cunetas vacías. Eso sí, sería mejor hacerlas sin público que no hacerlas, se trata de salvar el ciclismo, pero sería triste. EFE