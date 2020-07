Joan Mir afirma haber tenido 'un día muy positivo'

Madrid, 17 jul (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX-RR), tras la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez, ha afirmado estar 'muy contento con el día; hoy ha sido un día positivo'.

'Por la mañana estaba más fresquito y hemos podido poner goma nueva como todo el mundo, pero el tiempo ha sido bastante decente. Nos ha colocado delante y eso es algo que ya es muy importante, pues sabíamos que por la tarde la temperatura sería un infierno y que no merecía la pena poner neumático nuevo', explicó Mir.

'Así he rodado con neumático usado y he probado gomas delanteras, pero no había ninguna que fuera una evolución brutal y con este calor es muy difícil decidir. El neumático trasero duro no lo he probado, pero la gente que lo ha hecho no ha sacado nada positivo. Álex -su compañero Alex Rins- sí que lo ha puesto y no le ha gustado', comenta Mir.

'Vamos por el buen camino y es importante seguir con esta línea y poder mantener esa rivalidad con el compañero de equipo, por lo que estoy muy contento con el tiempo; creo que era importante hacer el tiempo bueno en los primeros libres aunque seguro que se bajará mañana en el tercer libre', manifestó el piloto de Suzuki.

'El domingo será muy difícil y será una carrera de supervivencia;y de momento nadie ha sido capaz de hacer 25 vueltas seguidas y no se sabe los ritmos que habrá con este calor', destaca Mir, quien señala como hombres fuertes a '(Marc) Márquez, Viñales y Quartararo', y 'después entramos nosotros'.

'Fabio ha hecho pocas vueltas por la mañana, pero por la tarde ha sido rápido. Márquez siempre es rápido, pero el único con el que nos podemos comparar porque ha tenido un plan similar a nosotros es Maverick, que está un pelín mejor. Creo que será una cosa entre estos tres y nosotros trataremos de luchar contra ellos', incidió.

'La clave mañana será hacer una buena clasificación, y salir delante. Después veremos cómo son las últimas vueltas', añadió.

Y, sobre la ausencia de público, incidió en que ha sido 'muy raro, porque normalmente aquí en Jerez la curva 9, 10 y 11 es brutal, y ahora mismo esto parece un test en lugar de un gran premio'.

'Cuando más lo vamos a notar será en carrera y si tengo algo que celebrar, ojalá, voy a estar yo solo, pero lo importante es dar un buen espectáculo para la afición que lo estará siguiendo por la tele', agregó Joan Mir. EFE