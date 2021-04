Joan Mir afirma que 'es pronto para decir quiénes pelearán por la victoria'

Madrid, 16 abr (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), tercero al final de la primera jornada en Portimao, afirmó al término del día que 'los destellos de hoy sirven, porque vemos un poco ya a quiénes les está costando menos ir rápido, pero es pronto para decir quiénes estarán para pelear por la victoria'.

Mir destacó que ve bien 'a los dos oficiales de Yamaha y seguramente Morbidelli también tenga muy buen ritmo, aunque no ha puesto un neumático, y Pecco también está bastante fuerte, hay mucha igualdad y es muy complicado decir quién va a tener algo más mañana, pero espero estar por ahí'.

'Estoy contento con el día de hoy. He podido rodar de una manera bastante natural y me han salido los tiempos bastante rápidos desde el principio y he podido sentirme bien con la moto, lo que me ha facilitado el trabajo, pero intentaremos seguir con este ritmo y mejorar un pelín más para salir muy preparados a la carrera', comentó Mir.

Mir no se mostró de acuerdo con que las Suzuki fuesen tan efectivas en Portimao al afirmar que 'no tenemos una gran ventaja en ningún punto, simplemente somos buenos un poco en todo y esto hace que la base de la moto sea buena'.

'No sé decir dónde somos mejores que los demás, pero hemos puesto la moto aquí y los dos pilotos somos rápidos. Ya está. No sé más. Más que virtudes, no tenemos defectos grandes. El defecto más grande es el de la calificación, pero aquí ha funcionado de momento', señala el piloto de Suzuki.

Sobre el regreso a la competición Joan Mir dijo no estar sorprendido con su actuación pues 'sabemos que aquí la Honda funciona muy bien y que son todos rápidos, y también sabemos el potencial real que tiene Marc'.

'Sabe claramente cómo llevar una MotoGP y es normal que vaya así de rápido, a mi de Márquez no me sorprende ya nada por todo lo que ha hecho y simplemente espero de él que esté a ese nivel', dijo Mir, quien recalcó que él va siempre al ciento por ciento 'y lo que hagan los demás es su problema, yo intento dar mi máximo e irme a casa satisfecho'. EFE