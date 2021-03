Joan Mir afirma que ve 'mucha igualdad y muchos pilotos rápidos'

Madrid, 7 mar (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP y octavo en la segunda jornada de test en Losail Catar, ha afirmado tras la sesión que ve 'mucha igualdad', porque hay 'muchos pilotos rápidos'.

'Nuestro ritmo no es malo. No es especialmente rápido ni soy el más veloz, pero seguramente sí que sea uno de los más rápidos en cuanto a ritmo y Aleix -Espargaró- le veo fuerte con la Aprilia, veo a Maverick con un buen ritmo de carrera, a alguna Ducati como Miller, que más o menos no va mal, pero tenemos que ver cómo van los demás, aunque no estamos lejos', explica Mir.

'Todavía nos quedan tres días de entrenamientos, en los que todo se ajustará mucho. Si vemos los tiempos, la realidad es que todos estamos muy cerca. Hay bastante igualdad', reconoce el campeón del mundo de Suzuki.

Joan Mir explicó que 'la pista hoy estaba bastante mejor que ayer, especialmente en las últimas horas y al final de la jornada ya no había viento, pero al principio ha perjudicado bastante. Cambia mucho la pista cuando es de día a cuando es de noche, se va más rápido de noche aquí'.

'Aquí hay pocos neumáticos. Sólo hay tres juegos de neumáticos delanteros, del compuesto que a nosotros nos funciona, y hemos tenido que organizar el día sobre la base de los neumáticos, por eso he empezado pronto, hemos probado unas cosas que teníamos que probar, y luego he hecho una tanda larga de diez vueltas. He usado tres neumáticos, pero lo hemos planeado así', comenta Joan Mir.

'Esto sólo son entrenamientos. Está claro que a Valentino le está costando un poco, pero no sabemos si está trabajando sólo para la carrera o si está apretando para hacer una vuelta. No se sabe. Pero veo a Bradl muy rápido con la Honda, a Aleix también con la Aprilia que me pueda sorprender, y luego a los que ya pensábamos que podrían ser rápidos', reconoce el campeón. EFE