Joan Mir, contento por lograr su objetivo

Madrid, 3 abr (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP en 2020, dijo que está 'contento' por haber logrado su objetivo este sábado, 'que era pasar a la Q2'.

'He hecho una primera clasificación bastante consistente. También me he encontrado bien en los libres y estoy en una posición mejor que el sábado pasado; veremos hasta dónde puedo llegar, hacer una carrera inteligente, apretar cuando pueda y con ganas de hacer una buena carrera', destacó Mir.

'Mi ritmo es bastante bueno y hemos visto una mejora en cuanto a rendimiento a una vuelta, por eso he podido pasar a la segunda clasificación sin muchos problemas, con margen, y ahí he podido hacer una buena vuelta', añadió.

'Estoy a medio segundo de la Ducati, que no es tanto teniendo en cuenta los problemas que tenemos y creo que hemos hecho una segunda clasificación bastante sólida y me veo preparado para luchar mañana por lo que venga, no sé si por la victoria, pero normalmente en carrera funcionamos y tengo ganas', recalcó el piloto de Suzuki.

'Está claro que tenemos que ajustar un poquito más la electrónica y ver cómo estará el tiempo, yo me veo que tengo ritmo y no sé dónde voy a estar, pero en la última carrera llegué sin muchos problemas delante y esperemos que mañana pueda llegar un poquito antes y así poder luchar y tener opciones de ganar', afirmó.

'Hay que mantener a esas Ducati lejos en la recta. Creo que Viñales estará fuerte, Zarco, Pecco, veo a los diez primeros con algo más que el resto y entre ellos nos tendremos que jugar las papeletas y quien mejor gestione las gomas será el que se lleve la carrera', aseguró el piloto de Suzuki. EFE