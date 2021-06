Joan Mir, convencido de que podrá hacerlo bien en Sachsenring

Sachsenring (Alemania), 17 jun (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, dijo este jueves que tiene 'buenas sensaciones' y que lo puede 'hacer bien' en el Gran Premio de Alemania.

'Es un circuito interesante para nosotros y aunque los últimos datos que tenemos son de 2019, en mi año de debutante, aquí empecé a asomar un poco la cabeza y me encontré bien y nuestro potencial de ahora no tiene nada que ver con el de antes', aseguró Mir.

'No somos los más fuertes este año, pero estamos fuertes y creo que nuestro potencial irá a más pues en Suzuki están trabajando muy duro para intentar mejorar la moto y traer piezas con las que me den algo más y espero acabar la temporada más fuerte que ahora', explicó Joan Mir, y señaló que el dúo que forma con la Suzuki 'será muy fuerte a final de año'.

El campeón del mundo reconoció que las carreras de Alemania y Holanda, seguidas en el tiempo, 'son muy importantes'.

'Es importante irnos tranquilos al parón de verano para poder traer piezas nuevas y tener una segunda mitad de temporada más fuertes para poder estar constantemente luchando por ganar, que es lo que más nos falta en vez de estar luchando por los podios', destacó.

'Ahora podemos luchar por el podio y, si pasa algo, ganaremos, pero necesito sentirme un poquito más fuerte para luchar por ganar. Dije que quería hacer una temporada de menos a más y creo que será así', incidió Joan Mir.

Resaltó, asimismo, que el hecho de que haya ocho Ducatis en pista la próxima temporada será un problema: 'Es cierto que Ducati tiene bastantes más motos y su nivel subirá, porque tendrá mucha información y esto no nos beneficia a nosotros, porque es una moto muy competitiva como para que haya muchas en pista'.

'Además parece que es una moto que va bastante bien para los debutantes, que están haciendo un buen trabajo, pero nosotros estamos concentrados en lo que tenemos y en dar el ciento por ciento', dijo el piloto de Suzuki.

En cuanto a las declaraciones que realizó en Cataluña tras la sanción al líder del mundial, el francés Fabio Quartararo, Joan Mir fue claro: 'Con sinceridad lo digo, me da igual la sanción que le pongan a Fabio'.

'Realmente lo que me hace gracia es la que se ha montado por este asunto pues han dicho que yo he sido muy crítico con Fabio y puedo repetir lo que dije y fue que había visto que él se había quitado la pechera y que la había lanzado a la pista. No tuve tiempo de ver las imágenes después de la carrera y antes de hablar con los periodistas y dije que, si eso había sido así, creía que era una situación peligrosa para los demás pilotos, porque es una cosa de plástico que a 200 por hora si te da puede provocar un accidente', señaló.

'Esto es así', recalcó Mir. 'Sobre lo de que se le abriera el mono, el único perjudicado es Fabio, porque tuvo este problema y si se cae no quiero pensar que le hubiera podido haber pasado', añadió.

'Yo no he sido crítico con Fabio', insistió Joan Mir, 'que sea él o Pepito me da igual, si él se ha quitado la pechera y la ha lanzado, que no lo sé, es peligroso para los demás pilotos, y lo del mono es otra historia'.

'El reglamento dice que tienes que llevar el mono cerrado. A mí, si se me abre el mono en pista, me gustaría, aunque sea una putada muy grande que te pase, pero prefiero que me saquen una bandera negra. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo en peligro a mí', subrayó.

'Si no me puedo subir el mono en ese momento, bandera negra. Es como lo que le pasó a Rins cuando se le enganchó la cinta en Le Mans. No nos gusta, pero le sacaron una bandera negra porque se ponía en peligro a sí mismo. Yo no soy crítico con Fabio y se ha montado una... Se me han tirado los franceses encima que da miedo. (Risas). Pero es que no puedo ser más sincero', manifestó Mir.