Joan Mir, 'decepcionado' con el final de la jornada

Scarperia (Italia), 28 may (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, se mostró 'decepcionado' con su duodécimo puesto en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello.

'Estoy un poco decepcionado por el final, porque me han molestado y no he podido acabar la segunda vuelta rápida y es una pena pues la moto tiene potencial, pero me estoy peleando mucho con ella y no acabo de tener un buen desempeño con esta moto', lamentó Mir.

'Esto me hace que no acabe de ser del todo rápido hoy y si bien sabemos por dónde vienen los problemas, me peleo un poco con la moto y hay que ajustar todo bien, no es el primer día que me hubiera gustado, pero parece que la moto funciona y estoy contento con eso', reconoció el campeón del mundo.

Mir destacó que el trabajo de Suzuki con la electrónica ha sido 'más que nada para tener un poquito más de velocidad en la recta, pero no para llegar más rápido, sino para tener una aceleración mejor'.

'Lo que han traído son pequeñas mejoras que se notan muy poquito, pero en MotoGP los pequeños detalles hacen la diferencia, pero ahora no tiene nada que ver, es una cuestión de puesta a punto y geometría, que es un poco diferente, y hemos querido probar a ver si acertábamos en este circuito, pero hay que ajustar un poquito más', explicó Joan Mir.

El campeón del mundo alabó el resultado de su compañero Alex Rins: 'Es muy importante tener un compañero de equipo rápido, porque en días como el de hoy, en el que hemos sufrido, ves el potencial de la moto y no me cabrea, sino al contrario, porque veo que la moto funciona por lo que intentaré apretar más mañana, poner todo en su sitio, y ver el potencial que tenemos'.

'No creo que nuestro potencial sea menor que el año pasado, sino que estos circuitos no son favorables para nosotros y debemos esperar para ver el potencial real de la Suzuki ya que la moto funciona. Está claro que han mejorado bastante Ducati y Yamaha, los que más, Ducati, aunque espero que nuestro potencial real no se haya visto todavía', comentó. EFE