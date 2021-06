Joan Mir, décimo, se siente 'especialmente decepcionado'

Assen (Países Bajos), 26 jun (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP y décimo en la clasificación para el Gran Premio de los Países Bajos, dijo sentirse 'especialmente decepcionado con la clasificación oficial porque esperaba un poquito más'.

'No acepto el tiempo que he hecho porque creo que es un tiempo lento, no he podido apretar realmente para hacer una vuelta decente pero estaba haciendo '33.0' de ritmo, con neumáticos duros y luego me ponen el blando y me cuesta mucho bajar tres décimas, es que no es normal', explica Mir.

'Los demás pueden bajar un segundo, que podría ser lo normal, pero en mi caso no es así y para mi pilotaje, el paquete que tenemos de momento en los oficiales tenemos algo pendiente, tenemos que ponerlo todo junto, aunque yo también tengo que mejorar pero seguramente no esté favoreciendo mi estilo', destaca el piloto de Suzuki sobre sus problemas.

'No creo que tengamos ninguna ventaja, pero me cuesta mucho explotar el potencial de la Suzuki en el oficial. Alex -Rins- creo que en algunos momentos parece ser que logra sacar una vuelta un pelín mejor, una décima mejor. Es algo que se tiene que analizar para ver cómo usar la moto y también para que la moto nos dé algo más para poder luchar más delante', continúa al respecto Mir.

En cuanto a sus rivales, Joan Mir afirmó que los pilotos de Ducati 'han sacado una vuelta espectacular pero no tienen demasiado ritmo de carrera, no les hemos visto. Igual luego mañana pueden sorprender, pero el ritmo no es demasiado bueno y nosotros tenemos que explotar nuestras virtudes en carrera'.

A pesar del resultado, un Joan Mir inconformista asegura taxativo que no acepta nada 'no miro el campeonato, miro dar el ciento por ciento con el paquete que tengo, es mi trabajo, el año pasado hice lo mismo, y este año estoy haciendo lo mismo'.

La diferencia de rendimiento de su rival Maverick Viñales entre la carrera de Alemania -último- y los entrenamientos que ha protagonizado en Assen fueron motivo de su análisis, y señaló sonriendo que 'igual le han cambiado toda la moto, será otra moto o algo, porque no puede ser, no es normal que esté último en Sachsenring, o que la moto no le ayude, y luego encontrarse que aquí la moto vuela. Algo hay ahí'. EFE