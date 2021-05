Joan Mir dice no estar 'ni a favor ni en contra' del sistema 'holeshot'

Le Mans (Francia), 13 may (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, ha señalado antes del inicio del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito de Le Mans que no está 'ni a favor, ni en contra'.

'Creo que cada fábrica va a pensar lo mejor para ellos y en mi caso, nosotros no tenemos el 'holeshot' para la salida de las curvas así que si no se pudiera usar, a mí no me perjudicaría, en todo caso me beneficiaría, porque podría tener un poco más de igualdad en ese aspecto y creo que en esto cada uno va a barrer para su casa y va a decir lo que le va mejor a él. No estoy ni a favor ni en contra', recalcó Joan Mir.

'A mí me iría mejor que no hubiera 'holeshot' para nadie, porque nosotros no lo llevamos (durante la vuelta) y está claro que voy a mirar por lo mío. No hay ninguna reunión establecida por el momento'', ha reconocido el piloto de Suzuki.

'Tengo ganas de este Gran Premio. Normalmente Le Mans no es el favorito de la mayoría de pilotos por el clima, porque suele llover mucho y haber temperaturas bastante bajas y aun así, soy optimista', afirma Mir.

'El año pasado en agua me encontré bien en carrera, quitando las primeras vueltas, en las que no acabé de tener mucha suerte, pero me encuentro bien y en el test dimos un paso adelante con la moto, acabé muy contento ese test así que veremos si podemos probar eso en condiciones de seco, para poder evolucionar la moto', explicó el campeón del mundo de MotoGP.

'Está claro que la tecnología cada año mejora. Las motos mejoran y todos estamos intentando hacerlo de alguna manera, ya sea en cuanto a moto o pilotaje, pero en nuestro caso, los pilotos miramos de ser más rápidos en cuanto a pilotaje, y los equipos intentan hacer la moto más rápida', reconoce Joan Mir.

'No hay ningún tope que diga que no se pueden seguir evolucionando las motos. El trabajo sigue, pero es cierto que eso te hace pensar qué pasa si no se pone algún tope. ¿A qué velocidad podemos llegar? Es cierto que cuanto más rápido lleguemos, más cerca estarán las escapatorias y la seguridad de los circuitos se irá quedando cada vez más pequeña y la tendremos que ir incrementando cada vez más poniendo los muros más lejos, sobre todo en MotoGP', comenta el piloto.

'Si las motos siguen evolucionando, cada vez tendremos que ir tirando para atrás los muros de los circuitos. No sé, igual sería más fácil limitar un poco más esta tecnología para que no lleguemos tan rápido y así incrementar un poco la seguridad de los pilotos y también el presupuesto de los circuitos, porque no es fácil mover las gradas. Seguramente Dorna y los equipos de MotoGP ya ven esto y quizá se haga algo en el futuro; no sé cuándo, pero ya se empieza a mover un poco', continúa Mir.

El campeón del mundo asegura que está 'más fuerte que el año pasado, estoy cometiendo menos errores, en cuanto a pilotaje y a todo un poco., y eso me hace estar más adelante en la clasificación general en las primeras carreras'.

'Mi objetivo es hacer una temporada de menos a más, ir incrementando y cogiendo experiencia poco a poco, e ir haciendo mejores resultados, pues hasta ahora los circuitos que han venido no son los mejores para mí, y para la moto, y aun así estamos cuartos y muy pegados al primero', recuerda Joan Mir.

'No me puedo quejar del inicio de temporada que hemos hecho. Estoy tranquilo. Tenemos que ser más rápido para luchar por el título, ganar carreras y estar más en el podio, pero quedan muchas carreras y muchos circuitos que se me dan mejor', afirma convencido el piloto de Suzuki.

'Creo que voy por el camino adecuado, me puedo volver a equivocar, pero intento estar muy concentrado para no cometer los mismos errores que he podido cometer en el pasado', reconoce Mir. EFE