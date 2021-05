Joan Mir: 'Estaría contento con un podio, pero va a ser difícil'

Scarperia (Italia), 29 may (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) consiguió la novena posición para la formación de salida del Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello, pero señaló que estaría 'contento con un podio, con otra cosa no'.

'Va a ser difícil porque hay muchos pilotos rápidos aquí, pero intentaré jugar mis cartas a ver dónde llegamos', añadió.

'Estoy satisfecho con el trabajo de hoy pues hemos podido pasar a la segunda clasificación y hemos sobrevivido bastante bien. Hemos dado un paso gigante de ayer a hoy y el trabajo del equipo está siendo bueno', aseguró Mir.

'Quiero pensar que esto mejorará, pero es complicado pero creo que hay margen porque en los terceros libres pude hacer un tiempo bastante bueno y pasé sin problemas a la segunda clasificación y en los cuartos libres he probado cosas para la carrera que nos sirvieran para trabajar con neumático usado', explicó el piloto de Suzuki.

'Las segunda clasificaciones son un talón de Aquiles que estamos teniendo y esto se debe mejorar, aunque tenemos buenas primeras vueltas, así que no pasa nada', reconoció.

'La moto ha mejorado sobre todo en estabilidad y frenada y si ayer era muy complicado pilotar la moto, hoy el equipo ha hecho un trabajo muy bueno para dar un paso adelante y está claro que no estoy todavía donde quiero estar, pero es el comienzo de algo. Vamos por el buen camino y hay margen de mejora', señaló.

Joan Mir, sobre el accidente del suizo Jason Dupasquier, comentó: 'Este tipo de situaciones son muy difíciles, porque estamos con el mono puesto mucho tiempo, ya hemos calentado y estamos muy concentrados. Y ver que hay un piloto en el suelo que no se ve claro lo que está pasando y está mucho tiempo no gusta'.

'Empatizamos mucho los pilotos con este tipo de situaciones porque es algo que nos estamos jugando todos, espero que Jason esté bien y que todo se quede en un susto', recalcó Joan Mir.

De la 'trifulca' entre Márquez y Viñales, el vigente campeón del mundo declaró: 'Siempre es una situación graciosa cuando la ves desde fuera, pero cuando tú eres al que siguen no es bueno. Yo lo he vivido. Lo que he visto desde fuera es que a Márquez le encanta jugar y Maverick odia jugar. Ante esta situación, no puedes hacer nada, salvo tu trabajo. Es difícil pero es así'. EFE