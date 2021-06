Joan Mir: 'No me he encontrado nada bien'

Sachsenring (Alemania), 18 jun (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, concluyó decimosexto la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Alemania, en una jornada en la que no se encontró 'nada bien'.

El piloto señaló que 'hay circuitos en los que pones la moto y ya te encuentras bien, y hay otros en los que hay que trabajar un poquito más para encontrar esas sensaciones'.

Mir reconoció no haberse encontrado 'nada bien' en esta jornada. 'Sobre todo en los segundos libres. En el primero estaba ahí, pero en los segundos, con la temperatura más alta, he probado el neumático medio y duro, y no he elegido bien al hacer el 'time-attack', porque lo he hecho con el medio y creo que el duro tenía más potencial, así que ha sido un fallo mío', lamenta Mir.

'No estoy demasiado preocupado, pero sí que es verdad que no me gusta estar aquí -decimosexto- y he fallado una oportunidad de poder estar delante, está claro que mañana se mejorará, pues si no, estaría bastante más cabreado', destaca el piloto de Suzuki.

'Creo que el sábado tengo una buena oportunidad para poder ponerlo todo junto y hacer un buen tiempo', señaló convencido Mir.