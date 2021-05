Joan Mir reconoce que no se esperaba todo lo que le ha sucedido

Le Mans (Francia), 16 may (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), vigente campeón del mundo de MotoGP, ha señalado que para él 'ha sido una lástima lo que ha pasado hoy, pues realmente no me lo esperaba ya que no iba apretando en esa vuelta y me he encontrado rodando con un montón de agua en pista con los slicks'.

'No me lo esperaba para nada, pero de estas situaciones también se aprende. La salida no ha sido del todo buena, porque los pilotos de Aprilia me han hecho un emparedado y he tenido que cortar, así que no he recuperado todas las posiciones que podría', explica.

'Luego he adelantado a Oliveira y me he posicionado para intentar adelantar a Aleix. Iba hacia delante, me encontraba bien con la moto y creo que el equipo ha hecho un buen trabajo con la moto de seco y me encontraba muy bien, pero ha empezado la lluvia, iba con 'slicks' y no sé por qué, porque estas caídas no son predecibles, pero me he caído. He cometido un error', reconoce Mir.

'He visto que la moto no estaba funcionando, que estaba parada y algo afectada. He arrancado a correr por instinto hacia el box, pero realmente no tenía sentido, porque si no vuelves con la moto al box no puedes volver a salir, pero de estas situaciones voy a aprender. Ha sido mi primer 'flag to flag', tengo que aprender', se conjura el piloto de Suzuki.

'He aprendido mucho, pero no este domingo. He aprendido en general en todo el fin de semana ya que este es un circuito que a la Suzuki le cuesta. Normalmente se me daba muy bien y por alguna razón aquí desde que estoy en MotoGP me cuesta hacer resultados buenos', asegura el campeón del mundo de MotoGP.

'Estoy contento porque hemos conseguido ser competitivos, aunque no lo parezca ya que ha sido una lección importante para mí, para seguir creciendo como piloto, debo disculparme ante el equipo, porque estas situaciones son las típicas que no te gusta que pasen y a mí me ha pasado', recalca.

'Me da mucha rabia caerme cuando no estaba apretando, incluso estaba perdiendo posiciones, me han adelantado varios pilotos porque no quería caerme en estas circunstancias y no sé qué ha pasado, que me he visto en el suelo. Aprenderé de estos errores, miraremos bien en los datos qué ha pasado, qué he tocado o qué ha sido lo que me ha hecho perder la moto', explicó Joan Mir.

'Al final de temporada seguro que el resultado pesa, porque viendo el ritmo que podíamos tener en seco y en agua, creo que entre los cinco primeros hubiéramos estado y quizá nos hubiéramos encontrado luchando por estar delante. Por qué no', exclama Mir.

'Estamos haciendo un inicio de temporada que no es malo, vendrán ahora circuitos mejores y seguramente nuestro campeonato se verá más favorecido, porque si corriéramos todas las carreras aquí en Le Mans, yo colgaría las botas', dijo riéndose.

'Creo que estos primeros circuitos son muy Ducati-Yamaha, todos estos que hemos visto hasta ahora y ahora viene Mugello, que tampoco es una excepción, pero Rins hizo una buena carrera allí en 2019. Igual quizá preocupa un poco menos, pero sí que este año todas las Ducati van bien, no es que sean dos sólo, hay bastantes', explica.

'Será difícil, no voy a mentir, pero daré todo e intentaré irme a casa siempre con la sensación de haber dado el ciento por ciento, aunque hoy no me voy con ese sabor de boca', reconoce el campeón. EFE