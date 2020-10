Joan Vila: 'La Copa América es la mejor competición del mundo de vela'

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El español Joan Vila, considerado por no pocos como el mejor navegante del mundo y que es el meteorólogo del equipo británico INEOS Team UK afirma que, para él 'la Copa América es la mejor competición de vela el mundo; es impresionante ver el nivel de tecnología involucrado ahora en la Copa y el poder ser una pequeña parte de ella'

A sus 58 años, este regatista e ingeniero barcelonés lo ha ganado todo en la vela de alta competición: 3 Copas América (2003, 2007, 2010), la Volvo Ocean Race (2001-2002), el Trofeo Jules Verne (2012), la Sydney-Hobart (2014). Ha dado siete vueltas al mundo y esta edición de la Copa América será su novena participación.

Vila es el 'ojo en el cielo' del equipo británico. Como meteorólogo del equipo es responsable de ayudar al equipo a planificar cualquier cosa relacionada con el clima, ya sea informando al equipo de navegación sobre qué esperar el día de la carrera para informar la estrategia de regata del equipo hasta informar al gerente de la grúa sobre las condiciones del viento. son para apoyarlo cuando levante al 'Britannia' al agua.

Con 30 años de experiencia, reconoce que 'la transición de navegante a meteorólogo es normal. A través de mi experiencia como navegante desarrollé un gran conocimiento de meteorología, predicción de vientos, corrientes, olas, etcétera. Luego, junto con eso, como navegante, aprendes a utilizar esa información para diseñar tu estrategia y planificación para las carreras'.

No estará a bordo del 'Britannia', sin embargo su papel es más importante que nunca ya que ahora tiene un impacto directo en la mayoría del equipo, desde el equipo de operaciones hasta el equipo de diseño y el equipo de navegación.

'Realmente, mi función como meteorólogo es ayudar al equipo en el día a día en todas las operaciones. En primer lugar, en un día de competición, el equipo de navegación querrá saber qué esperar. En ese caso, comenzaré por la mañana, revisaré todos mis datos meteorológicos y los modelos disponibles y prepararé un pronóstico', considera.

'Luego, informaremos al equipo y procesaremos toda esa información para ayudarlos a tomar decisiones para planificar la carrera, identificando las ventanas correctas cuando navegar, y luego usar esos días lo mejor que podamos, o, por otro lado, cuándo no navegar y cuándo programar los días de mantenimiento', concreta Vila.

Otra de sus tareas es recopilar la mayor cantidad de datos posibles desde los sitios de observación en Auckland que proporcionen datos de los campos de regatas y analizarlos.

Al respecto indica que, 'cada equipo recibe los mismos datos, pero además de eso, ejecutamos nuestros propios modelos de alta resolución. A través de esto desarrollamos una buena base de datos y una sólida comprensión de dónde están los patrones y los vientos en las zonas de competición'.

Una vez que comience la competición, el equipo recurrirá a los datos meteorológicos, los modelos y la gran cantidad de conocimientos de navegación de Vila para informar tanto de las configuración del barco como de las decisiones tácticas a tomar.

Una vez que comienza la regata Vila y el equipo pasan al modo de análisis completo, monitoreando de cerca la carrera y las condiciones para analizar dónde se pueden obtener ganancias potenciales. Tan pronto como termine cada regata, habrá contacto inmediato con la tripulación para apoyarlos con la estrategia y tácticas para la siguiente.

Estas decisiones, inevitablemente, conllevan una enorme presión. El español no oculta que, 'siento la presión, especialmente en la competición cuando hay que tomar una decisión importante, pero lo disfruto. Me pongo nervioso ahora de pensar en ello, pero no en el día de la regata. En ese escenario de competición, estás al 100% concentrado en lo que necesitas hacer para hacer tu trabajo'. EFE

