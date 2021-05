Joao Félix: 'Estoy contento acá, a seguir para ganar más títulos'

Madrid, 23 may (EFE).- Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, expresó este domingo, tras la entrega de la copa como campeón de la Liga en el Wanda Metropolitano, que está 'contento' en el club rojiblanco, en el que seguirá 'para hacer temporadas buenas y ganar más títulos', según afirmó en declaraciones a 'Movistar'.

'Estaba haciendo una temporada buena, después pasaron cosas, pero estoy aquí, estoy comprometido con el club, estoy contento acá y a seguir para hacer temporadas buenas y ganar más títulos', afirmó en la entrevista a pie de campo tras el acto en el estadio rojiblanco.

'Sabe muy bien' esta Liga para Joao. 'Fue un título sufrido, cada partido era una final, pero estuvimos muy bien y estamos muy contentos', dijo el atacante, que consideró 'el mejor momento el último partido', cuando el equipo culminó el título en Valladolid.

¿Y el peor? 'Los momentos no tan buenos, tal vez, cuando sufrí la lesión (en el tobillo derecho) y me impidió un poco seguir jugando y hacer mi mejor juego, pero me quedo con los buenos recuerdos y con este título', explicó Joao, que ya empieza ahora la preparación para la Eurocopa para 'intentar ganarla'. EFE

1011340