Joao Félix: 'Luis Suárez y Diego Costa nos hacen falta'

Madrid, 1 dic (EFE).- Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid, admitió este martes, tras el empate contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, que al equipo le 'hacen falta' rematadores como Luis Suárez y Diego Costa, ambos de baja, y reconoció la frustración por el empate en un encuentro que se jugó 'muy bien'.

'Obvio que jugadores como Luis Suárez y Diego Costa nos hacen falta. Nos falta un jugador de área, pero Correa que está jugando en punta nos da otras cosas buenas también', valoró en declaraciones a 'Movistar' a la finalización del choque en el Wanda Metropolitano.

'Jugamos muy bien. En términos individuales y colectivos estoy contento, pero un poco frustrado por no conseguir la victoria que nos ponía en los octavos. Estuvimos ganando hasta el minuto 85, tuvimos muchas más oportunidades que ellos y no concretamos. Son cosas que pasan. Podemos tener muchas oportunidades, pero si no marcamos no valen de nada. A ellos una les bastó para el empate'.

El Atlético se jugará el pase a octavos de final de la Liga de Campeones en la última jornada en Salzburgo. 'Ahora, a enfocar al partido de Liga (contra el Valladolid, este sábado), que estamos muy bien, y hay que enfocar ahí porque queremos hacer una gran Liga. Y después pensaremos en el Salzburgo', apuntó. EFE

1011340