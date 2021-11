Joao Pedro salva un punto para el Cagliari y presenta candidatura para Italia

Roma, 21 nov (EFE).- El brasileño, con ciudadanía italiana, Joao Pedro anotó este domingo el penalti que salvó un punto para el Cagliari en el campo del Sassuolo (2-2) y, al acabar el encuentro de la Serie A, reconoció que sería 'especial' ser convocado por la selección de Italia de Roberto Mancini.

Joao Pedro firmó en el minuto 56 el penalti que valió un punto importante para el Cagliari, penúltimo en la clasificación, y prolongó un gran momento de forma.

Firmó 18 goles hace dos años, 16 el curso pasado y lleva ocho en trece jornadas en esta temporada, lo que convenció al seleccionador de Italia Mancini en pensar en él para intentar solucionar sus problemas en la delantera.

La selección 'azzurra', vigente campeona de Europa, acabó segunda en el grupo de clasificación al Mundial y tendrá que pasar por la delicada repesca de marzo para evitar su segunda ausencia consecutiva de la Copa del Mundo.

Ni Ciro Immobile ni Andrea Belotti han lucido el promedio goleador ni el carácter necesario para llevar la camiseta número 9 de Italia y Joao Pedro podría ser una alternativa interesante, al igual que el regreso de Mario Balotelli, según los medios italianos.

'Mentiría si dijera que no me gustaría ser internacional italiano. Es una camiseta importantísima. Yo nací en Brasil, pero en mi casa todos son italianos. Italia es el país que me ha recibido, que me ha dado mucho. Todo lo que tengo es gracias a Italia. No esperaba este interés, significa que estoy haciendo algo importante', dijo Joao Pedro al acabar el partido del Mapei Stadium.

'A lo mejor no me convocan, pero el simple hecho de que se hable de mi nombre es algo especial', agregó. EFE

