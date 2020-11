Joao Pedro: Sé lo difícil que es triunfar en el fútbol si vienes de la nada

Roma, 17 nov (EFE).- Joao Pedro, máximo artillero del Cagliari la pasada y la presente temporadas y jugador brasileño que más dianas ha firmado en las últimas dos campañas en Europa, destacó la dificultad que tiene triunfar en el fútbol para quienes vienen 'de la nada'.

'En el fútbol mi sueño lo estoy viviendo, porque logré convertirme en el futbolista que deseaba ser. Sé lo complicado que es llegar a este punto para quienes, como yo, vienen de la nada', aseguró Joao Pedro en una entrevista publicada en la web oficial del Cagliari.

El delantero brasileño, de 28 años, firmó 18 goles el curso pasado y lleva cinco en la presente campaña, empatado con el argentino Giovanni Simeone.

Desde la temporada 2019-2020 es el jugador brasileño que más goles ha marcado en las cinco grandes ligas europeas, con 23. Gabriel Jesus, del Manchester City, firmó 16; Neymar Junior, del París Saint Germain, anotó 15; Richarlison, del Everton, firmó 14; Willian José, de la Real Sociedad, lleva 13; Roberto Firmino, del Liverpool, metió diez.

'Nunca he pensado mucho en la 'Seleçao' y mi actitud ahora no ha cambiado pese a todos los goles que he marcado. Solo tengo que pensar en mantener mi continuidad a este nivel y luego a lo mejor llegará el momento de volar alto', dijo.

'Hace dos años me dije que había llegado el momento de dar más, de aumentar mi nivel. Esas dos cosas han permitido alcanzar este resultado. Por fin tengo la mentalidad correcta, sé que puedo marcar la diferencia incluso si es difícil', agregó. EFE