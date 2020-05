Joaquín Caparrós: Creatividad y talento en tiempos de crisis

Por Joaquín Caparrós, seleccionador de Armenia.

Son muchas las personas que a lo largo de la historia han citado la palabra “crisis” y su significado en la cultura China ('weiji'), sobre todo tras las palabras del discurso de Jonh F. Kennedy el 12 de Abril de 1959, donde identificó determinados periodos de la historia de las crisis sufridas como “Crisis: un peligro o una oportunidad”.

A su vez la Real Academia de la Lengua, define la palabra “crisis”, entre otras afecciones, como un “Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”.

Pues bien, en estos días, veo muchas oportunidades en la vida, debido a que en estos años de bonanza, a mi juicio y por la experiencia vivida, creo que hemos desaprovechado mucho talento.

EN EL FUTURO SÍ O SÍ DEBEMOS APOSTAR POR EL TALENTO.

En un equipo profesional, la palabra talento no sólo va unida a la palabra juventud, como muchos habréis podido pensar por mi trayectoria futbolística y por haber hecho debutar a un gran número de jugadores en Primera División. En mis equipos, el talento y la experiencia, han estado perfectamente equilibrados, y extrapolando el deporte a el mundo empresarial, laboral y al día a día de todos, creo ahora más que nunca, la experiencia ha de ser uno de los pilares importantes del futuro que nos espera. Por ello debemos saber escuchar y apoyarnos en la experiencia de los mayores, y en especial en el talento de aquellas personas que ya han pasado por momentos duros y difíciles.

No olvidemos que la experiencia está en la sabiduría y esta está en los mayores, que por desgracia es la franja de edad que más está sufriendo en estos duros momentos.

Creo que debemos aprender de las lecciones que nos han dado en el pasado y en especial en éstos días tan difíciles, pues han sido muchos los jubilados sanitarios que han vuelto a su actividad profesional anterior, saliendo del banquillo, y entrando a jugar de nuevo en el terreno de juego laboral, sin pensárselo ni un minuto pese al grave riesgo que corren por éste diabólico virus.

Creo que cuando las cosas obtenidas han sido sin esfuerzo, uno olvida el camino recorrido, olvidamos porque hoy vivimos como vivimos, hoy más que nunca debemos reflexionar sobre ello, pues no olvidemos que el bienestar que hemos conseguido es gracias al esfuerzo y sacrificio de todos ellos.

Nuestros políticos, deben reflexionar y apostar por el talento, la experiencia y sabiduría de los mayores, pues serán éstos los que nos den la confianza y la fuerza para salir adelante. Hoy hecho de menos la sabiduría de ellos, se mira más a la galería y a los títulos que muchos ostentan, que a muchas de las virtudes que tienen los mayores (la experiencia, el talento y sabiduría).

Partimos de un concepto erróneo, se piensa que con la edad nos acomodamos y que somos reacios al cambio, confundiendo por ello el significado “estabilidad con el de personas estancadas”. Por ello, para poder avanzar, para poder mejorar, es esencial que la sabiduría y la experiencia sea trasmitida a nuestros jóvenes, como hacemos todos los días con nuestros hijos, los cuales mejoran, evolucionan y acaban mejorándonos con el tiempo.

Una idea que he vivido siempre en el mundo del fútbol durante todos los años que he competido, es que muchas veces los jóvenes piensan que los jugadores de más experiencia y talento le “quitan” su lugar o posición en el equipo, pero debo decirles que ambos saberes se complementan y funcionan perfectamente, y equilibran el equipo siempre que se sepan trabajar de forma conjunta. Así se hace equipo.

Si extrapolamos esta idea, fuera del mundo del deporte, la juventud y la experiencia, aunada con el talento y cómo no con la sabiduría del mayor, serán la base para avanzar, y trasmitir confianza a todos los ciudadanos. Yo, día a día, intento trasladar mi experiencia a mis jugadores, a mi equipo técnico y a mis colaboradores, y por ello sólo pido a nuestros dirigentes políticos, a nuestros dirigentes empresariales, a nuestros dirigentes deportivos, a todos que deciden y nos dirigen, en lo que les toca, que reflexionen sobre ésta idea que es esencial para avanzar y ser mejores.

Por ello, toca pensar que estamos en un periodo de muchas oportunidades, de trabajo en equipo, de esfuerzo, de apostar por el talento, la experiencia y la sabiduría, que sin duda nos permitirá trasmitir muchos conocimientos obtenidos en el tiempo, que sin lugar a dudas nos llevará a todos a caminar hacia un futuro mejor, y no tengo la menor duda que si trabajamos en esa línea se obtendrá con rapidez, y por supuesto nuestras vidas mejorarán.

No olvidemos que el trabajo en equipo no siempre es fácil, pero esas virtudes, son la clave para ganar, y si reflexionan y analizan lo que les digo, si ven los equipos ganadores, habitualmente existe un equilibrio perfecto entre la experiencia y la juventud. Y no solo hablo de los jugadores que compiten en el terreno de jugo, sino de todos los miembros integrantes de un equipo (personal del Club, jugadores, técnicos, utilleros, médicos, fisios, directores deportivos, junta directiva, presidente, etc).

Los que estamos dentro sabemos que existe un número superior de personas de mayor edad que ayudan a llevar al éxito a los jóvenes talentosos y si éstos aceptan que le transmitíamos nuestra experiencia, sabiduría y talento, evolucionaremos más rápido, y es evidente que hoy más que nunca debemos apostar por los mayores. Y todo ello con la certeza de que éste partido lo vamos a ganar.

