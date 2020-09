Joaquín Sabina, Leiva y Rozalén homenajearán a Mario Benedetti

Madrid, 9 sep (EFE).- Lo cantantes Joaquín Sabina, Leiva, Rozalén y Vanesa Martín participarán el próximo lunes en un homenaje al escritor uruguayo Mario Benedetti en el centenario de su nacimiento y tras la publicación de una antología de sus poemas realizada por Joan Manuel Serrat.

Un acto organizado por el Instituto Cervantes y la editorial Alfaguara en el que habrá un recital poético a cargo de los cantautores Joaquín Sabina y Leiva, los escritores Benjamín Prado y Elvira Sastre; el compositor y músico Marwan; la cantante y compositora Vanesa Martín; y la cantautora y compositora Rozalén.

En el acto se celebrará la memoria y el legado de Benedetti (1920-2009), uno de los poetas más queridos y cuyos versos siguen siendo recitados y cantados, según recuerdan en un comunicado el Instituto Cervantes y la editorial Alfaguara.

'Su poesía ha trascendido el ámbito de lo literario y se siente, a ambos lados del Atlántico, como parte de un patrimonio popular que nos une y se transmite de generación en generación', destacan.

En el homenaje, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, hablarán de la antología poética que ha preparado Serrat y que publica esta editorial.

En 1985 el poeta y el cantautor trabajaron juntos para componer el disco 'El sur también existe' con canciones musicadas por Serrat que son, en su mayoría, versiones de poemas de Benedetti y que se convertiría en uno de sus álbumes más emblemáticos. Ese fue el punto de partida de una amistad que ambos mantuvieron hasta la muerte del uruguayo en 2009.

Ahora, 35 años después del comienzo de aquel periodo de creación conjunta, Benedetti y Serrat 'vuelven a encontrarse en este volumen con un diálogo tan intenso y enriquecedor como lo fue entonces', destaca el comunicado.

En orden cronológico, la antología de Serrat recoge más de un centenar de poemas de Benedetti que ha seleccionado por 'razones 'exclusivamente personales y subjetivas', explica en el prólogo al libro.

'No toda la poesía vale para ser cantada ni todos los poetas sirven para escribir canciones, de la misma manera que detrás de un buen autor de canciones no hay necesariamente un buen poeta. Pero en el caso de Mario Benedetti, letrista de canciones por derecho y al tiempo buen poeta, entre poesía y canción no media una frontera clara', recalca Serrat.

A Serrat le apasiona la poesía de Benedetti y su actitud ante la vida, un escritor que, recuerda, legó a Latinoamérica los ideales de libertad, justicia y solidaridad: 'no nos dejará nunca, siempre estarán sus poesías', asegura el cantautor.

Para el director del Instituto Cervantes, Benedetti enseñó que la poesía 'no es inventarse un lenguaje raro al margen de la sociedad sino tratar de la manera más respetuosa posible el lenguaje de la tribu'.

Por eso, García Montero cree que la enseñanza de Benedetti es la 'necesidad de una dimensión cívica y ética de las palabras'.

'Emociona descubrir que la obra de un autor está tan viva que, en cada momento, por muchos años que pasen, consigue interpelarte hasta sentir que cuenta tu propia vida', destaca Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara que, además, mañana día 10 reedita 'Un mito discretísimo', la biografía de Mario Benedetti escrita por Hortensia Campanella, presidenta de la Fundación Mario Benedetti.

Mario Benedetti (Paso de los Toros, Uruguay, 1920 - Montevideo, 2009), hijo de padres italianos, fue autor de novelas, relatos, poesía, teatro y crítica literaria, publicó más de cincuenta libros y ha sido traducido a veintitrés idiomas. Fue galardonado con, entre otros, el Premio Reina Sofía de Poesía 1999 y el Premio Iberoamericano José Martí 2000. EFE